Zdaj gre zares: bo Sloveniji uspel veliki met med članice Varnostnega sveta? (VIDEO V ŽIVO)

Generalna skupščina ZN v New Yorku glasuje o novih nestalnih članicah Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024 in 2025. Volitve bodo za pet članic iz štirih regionalnih skupin, pri čemer je konkurenca le v vzhodnoevropski, kjer se za sedež potegujeta Slovenija in Belorusija.

Slovenski predstavniki so pred glasovanjem dokaj optimistični

Izid prvega kroga glasovanja naj bi bil objavljen okoli 17. ure po srednjeevropskem času. Če bodo glasovale vse države z glasovalno pravico, bi bilo treba za izvolitev dobiti 128 glasov.

Če v prvem krogu nobena država ne bo dobila zadosti glasov, bo sledil drugi krog glasovanja. Število krogov glasovanja ni omejeno, v petem krogu pa lahko poleg Slovenije in Belorusije kandidaturo vloži katerakoli država iz vzhodnoevropske skupine ZN.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je bila pred odhodom v New York previdno optimistična glede možnosti za izvolitev. O tem, na koliko glasov računa, ni želela govoriti, je pa Ljubljana po njenih besedah v zadnjem tednu dobila precej obljub o podpori.

FOTO: Eduardo Munoz, Reuters

Če nobena kandidatka v prvih štirih krogih glasovanja ne bi dobila dovolj glasov, bi lahko poleg Slovenije in Belorusije v vzhodnoevropski skupini kandidirala še kakšna država. Običajno se sicer, če kandidatka v prvem krogu dobi precej več glasov od protikandidatke, v naslednjih krogih k njej preselijo dodatni glasovi.

