Morilska lutka je znova tukaj, znano, kdaj bo na sporedu (FOTO)

Konec junija se v kinematografe vrača morilska lutka, ki je navdušila pred dvema letoma. In tokrat ni sama. Čudež umetne inteligence in robot v podobi dekleta po imenu M3GAN bo kmalu moril v kinu.

26. junija bo grozljivka na rednem sporedu.

Prvotna ustvarjalna ekipa projekta, ki jo vodijo velikani grozljivk James Wan pri Atomic Monster, Jason Blum pri Blumhouse in režiser Gerard Johnstone, z grozljivko M3GAN 2.0 odpira povsem novo poglavje v kaosu umetne inteligence.

Znova jo je režiral Gerard Johnstone, v glavnih vlogah igrajo Allison Williams, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Amie Donald, Jenna Davis, Ivanna Sakhno, Aristotle Athari, Timm Sharp in Jemaine Clement.

Prvi film M3GAN je presenetil z visokim obiskom v kinematografih, saj je na ameriškem trgu zaslužil 30,4 milijona dolarjev.

Dve leti po tem, ko se je čudež umetne inteligence in robot v podobi dekleta po imenu M3GAN izmuznil in odšel na morilski pohod ter bil naposled uničen, je njegova stvariteljica Gemma (Allison Williams) postala ugledna avtorica in zagovornica vladnega nadzora nad umetno inteligenco. Medtem je njena 14-letna nečakinja Cady (Violet McGraw) postala najstnica, ki se upira Gemminim pretirano zaščitniškim pravilom. Ne vesta pa, da je vplivni obrambni izvajalec ukradel in zlorabil osnovno tehnologijo za M3GAN in izdelal vojaško orožje – najboljšega vohuna med morilci, znanega po imenu Amelia. Ta se vse bolj zaveda same sebe, vse manj upošteva ukaze ljudi.

Ker je prihodnost človeštva na kocki, Gemma spozna, da je edina možnost oživiti M3GAN (Amie Donald, glas ji je posodila Jenna Davis) in jo nadgraditi, da bo hitrejša, močnejša in smrtonosnejša. Ko pa se njuni poti križata, se bo morala mrha umetne inteligence soočiti s svojo tekmico.

V filmu nastopata povratnika Brian Jordan Alvarez in Jen Van Epps v vlogah Gemminih zvestih sodelavcev, Cola in Tess, ter novinci, ki jih igrajo Aristotle Athari (Saturday Night Live, Hacks), Timm Sharp (Apples Never Fall, Percy Jackson and the Olympians) ter dobitnik grammyja in 11-kratni nominiranec za emmyja Jemaine Clement (Avatar: Pot vode, What We Do in the Shadows). Film so producirali James Wan, Jason Blum in Allison Williams, izvršni producenti pa so Gerard Johnstone, Adam Hendricks, Greg Gilreath, Michael Clear, Judson Scott in Mark D. Katchur.

Gemma (Allison Williams, levo) je postala ugledna avtorica in zagovornica vladnega nadzora nad umetno inteligenco. FOTO: Universal Pictures

Hitrejša, močnejša in smrtonosnejša FOTO: Universal Pictures

Čudež umetne inteligence in robot v podobi dekleta FOTO: Geoffrey Short/universal Picture

Prvi film M3GAN je presenetil z visokim obiskom v kinematografih, saj je na ameriškem trgu zaslužil 30,4 milijona dolarjev in s tem zaznamoval največji otvoritveni vikend za grozljivko z oznako PG-13 po drugem delu filma Tiho mesto. Po vsem svetu je zaslužil več kot 180 milijonov dolarjev.