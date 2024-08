Poglejte, kako je Putin sprejel vohuna iz Slovenije (FOTO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek zvečer na moskovskem letališču Vnukovo pozdravil osem ruskih državljanov, izpuščenih v okviru velike izmenjave zapornikov med Moskvo in Zahodom. Pri tem se jim je zahvalil za njihovo zvestobo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Rad bi se vam zahvalil za zvestobo prisegi, dolžnosti in domovini, ki ni pozabila na vas,« je dejal, je razvidno iz televizijskih posnetkov, ki jih je objavil Kremelj.

V odboru za sprejem so bili tudi vodja ruske varnostne službe FSB Aleksander Bortnikov, vodja ruske zunanje obveščevalne službe Sergej Nariškin ter obrambni minister Andrej Belousov. »Doma ste, doma ste,« je Putin pozdravil izpuščene zapornike in napovedal, da bodo predlagani za državna odlikovanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne je bilo v Ankari skupno izmenjanih 24 zapornikov - osem Rusov in 16 zapornikov iz Zahoda. V izmenjavi je sodelovala tudi Slovenija, ki je izročila dva ruska vohuna.

V Rusijo so se vrnili pripadnik FSB Vadim Krasikov, Vadim Konoščenok, ki bi lahko bil povezan z FSB, domnevna člana ruske obveščevalne službe GRU Mihail Mikušin in Pavel Rubcov, hekerja Roman Seleznev in Vladislav Kljušin ter vohuna Artjoma in Anna Dulceva, ki sta bila obsojena v Sloveniji, poroča AFP.

Russian President Vladimir Putin walks behind Russian nationals Artyom Dultsev, Anna Dultseva and their children following a prisoner exchange between Russia with Western countries, during a welcoming ceremony at Vnukovo International Airport in Moscow, Russia August 1, 2024. Sputnik/Mikhail Voskresensky/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOTO: Mikhail Voskresensky Via Reuters