SDS zahteva opravičilo Urške Klakočar Zupančič zaradi »protiustavne cenzure«

V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke (SDS) so danes ostro obsodili ravnanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki naj bi med včerajšnjim nadaljevanjem aprilske seje kršila ustavno pravico do svobode govora. SDS predsednici očita selektivno vodenje seje in protiustavne posege v izražanje opozicije.

Očitek: nedopustno vmešavanje v razpravo

Kot so zapisali v uradnem dopisu, predsednici DZ očitajo nepristransko vodenje seje med razpravo o interpelaciji vlade premierja Roberta Goloba. Predsednica naj bi z več prekinitvami razprave poslanca Zvona Černača ter prepovedjo uporabe PPT-predstavitve po mnenju SDS »dokazala, da ne vodi sej nepristransko«.

»Ste predsednica samo dobre polovice parlamenta. Vladajočih. Dokazali ste tudi, da ste za zaščito laži in manipulacij sposobni poteptati ustavne in poslovniške določbe,« so med drugim zapisali v ostrem dopisu predsednici državnega zbora.

Zahteva po opravičilu

V SDS poudarjajo, da v mandatu nikoli ni prišlo do prekinjanja predstavnikov vlade ali poslancev koalicije, čeprav so ti po njihovih besedah uporabljali podobne oblike predstavitve. Posebej izpostavljajo primer Mojce Pašek Šetinc, nekdanje strankarske kolegice predsednice DZ, ki je uvedla uporabo zvočnih in videoposnetkov med razpravami, ne da bi jo pri tem kdorkoli prekinil.

Zato v poslanski skupini pričakujejo, da se bo Urška Klakočar Zupančič še pred koncem trenutne seje javno opravičila za to, kar opisujejo kot »grob in protiustaven poseg v svobodo govora«.

Poziv k spoštovanju demokratičnih standardov

V zaključku dopisa opozarjajo, da si Slovenija zasluži demokratičen parlament, kjer »veljajo enaka pravila za vse«. Hkrati napovedujejo, da bodo v prihodnje pozorno spremljali ravnanje predsednice DZ ter njeno spoštovanje parlamentarne procedure in svoboščin.

Zelo brani članki v zadnjih tednih: