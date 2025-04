Izgubil se je Drago, ki je pogosto potoval z javnim prevozom

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Škofja Loka danes, 24. aprila 2025, nekaj čez 9. uro, obveščeni o pogrešani osebi, in sicer pogrešajo 68-letnega Draga Čemažarja iz Železnikov.

»Drago Čemažar je bil nazadnje viden v soboto, 22. marca 2025, na domačem naslovu v Železnikih. Visok je okoli 185 cm. Takrat je imel krajše sivo-rjave lase, neurejeno brado sivo-rjave barve. Kako je oblečen in obut, nimamo podatka. Oseba je živela sama in je z avtobusom ali vlakom pogosto potovala po Sloveniji,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da naj bi po zadnjih informacijah v prvih dneh meseca aprila 2025 bil na območju Linza v Avstriji in da je potreben zdravniške pomoči.

Kontaktne številke

Prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.