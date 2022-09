Neurje povzročilo številne nevšečnosti: najhujše je bilo v Postojni, Sežani in Šentilju

Okoli poldneva so Slovenijo zajele padavine, nevihte in neurja. Vreme je na različnih koncih Slovenije povzročilo kar nekaj nevšečnosti. Zalivalo je kleti, podiralo drevesa, padavine so povzročile tudi plazove. Intervencije v večjem obsegu so bile potrebne v Postojni, Sežani in Šentilju.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so jih v Postojni poklicali na pomoč, ker je meteorna voda zalivala skladiščne prostore trgovskega podjetja. Gasilci PGD Postojna so vodo izčrpali in nudili pomoč zaposlenim pri sanaciji prostorov. V Postojni je zaradi neurja in obilnih padavin zalilo hišo. Gasilci PGD Postojna so na lokaciji izčrpali meteorno vodo, ki je zalivala pritličje stanovanjskega objekta.

V Sežani na Partizanski cesti je meteorna voda zalivala lokal. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in jo izčrpali. Ob 12.28 je na isti cesti meteorna voda zalila podvoz pod avtocesto. Gasilci PGD Povir so odmašili jaške, da je voda odtekla. Pri mejnem prehodu Fernetiči je voda zalivala prodajalno vinjet. Gasilci PGD Lokev so odmašili jaške, da je voda odtekla. Ob 13.30 je zalila še klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Lokev so iz zamašenega jaška izčrpali vodo.

V šentiljski občini so morali gasilci posredovati na 10 koncih. Gasilci PGD Šentilj v Slovenskih goricah, Ceršak in Velka so črpali vodo iz zalitih kleti, odstranjevali podrta dreves, sanirali manjša plazova in nudili pomoč pri odkriti strehi. Obveščene so bile vse pristojne službe.