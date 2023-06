Nasilje na psihiatrični kliniki? Bešič Loredan še molči, Golob napovedal to

Zveza organizacij pacientov Slovenije v primeru domnevnega nasilja v ljubljanski psihiatrični kliniki akterje poziva, naj ravnajo odgovorno. Po njihovem mnenju je prvi na potezi generalni direktor klinike Bojan Zalar, ki ga pozivajo, naj razkrije, kaj je doslej storil za varnost pacientov. Če ni naredil dovolj, naj to javno prizna, so ga pozvali.

»Zakon o pacientovih pravicah je jasen. Sledi odgovornost sveta zavoda, ki direktorja nadzira,« so poudarili pri zvezi in dodali, da je nato treba razkriti tudi odgovornost zagovornika pacientovih pravic, zagovornika človekovih pravic, zdravnikov, medicinskih sester ter ministrstva za zdravje z ministrom na čelu. Ob tem so dodali, da je krivdo treba ugotoviti, a šele po ustreznih preiskavah.

Primer razkritja domnevnega nasilja na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana je po njihovih besedah priložnost, da tovrstni molk prekinemo. Po njihovem mnenju je treba ločiti odgovornost od krivde, pri čemer je v določeni meri za dobro delovanje sistema odgovoren vsak akter, celo pacient. Krivda pa je v primeru zdravstvenih napak celo večja pri tistih, ki so napake zamolčali, kot pri tistih, ki so jih storili, so poudarili.

Minister (še) molči, premier pa napoveduje ukrepanje

Portal 24 ur pa poroča, da je, medtem ko zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan glede razkritja domnevnega nasilja še vedno molči, premier Robert Golob dejal, da se bo minister odzval v torek s konkretnimi ukrepi. »Na ministrstvu se odvijajo aktivnosti in jutri ima minister ob 11.00 tiskovko, kjer bo o ukrepih, ne o obljubah, spregovoril tudi v javnosti. Mislim, da bo ta odziv, ki bo jutri predstavljen, ukrepi pa danes, čisto dovolj hiter in bo tudi dovolj poveden, ker bo odločen,« je dejal premier Golob.