Inštitut 8. marec poziva Loredana, naj odstopi: Vedel za nasilje, ni ukrepal

Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, je objavil javni poziv ministru za zdravje Danijelu Bešiče Loredanu k odstopu.

Kot so zapisali, je nedopustno njegovo ravnanje v primeru nasilja, ki se dogaja na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. O nasilnem ravnanju zaposlenih s hospitaliziranimi osebami je poročal portal N1. Med drugim naj bi se na zavodu dogajalo nasilno dajanje injekcij in zdravil, vlečenje za moda, pritiskanje blazine na obraz ... Kot pišejo, so bili vsi relevantni akterji oblasti o dogajanju obveščeni.

Vodstvo klinike nasilja zavrača. Ministrstvo za zdravje se je odzvalo dva dni po objavljenem prispevku o nasilju in obsodilo »vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje«. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so »ob prvi informaciji o domnevnem nasilju nad pacienti v UPK Ljubljana odreagirali takoj in z vso resnostjo ter skrbnostjo pristopili k raziskovanju situacije. Zato kategorično zavračamo navedbe, da MZ v dotičnem primeru ni ukrepalo.«

Minister za zdravje osebno zadeve še ni komentiral.

Eno izmed pričevanj pacientov o nasilju, ki so ga pridobili na portalu N1: »To, kar je sledilo, bi lahko bil scenarij kakšne hujše grozljivke, vsekakor pa nedopustno in popolnoma nesprejemljivo za bolnišnico. Malo po tem, ko so zaposleni odšli z oddelka, so se iz tiste sobe, v katero so odpeljali novega, privezanega pacienta, zaslišali kriki (če sem želel na stranišče, sem moral iz svoje sobe mimo t. i. opazovalnice). Trije tehniki so stali ob postelji, na kateri je bil privezan ta pacient. Eden od teh je pacientu v obraz tiščal vzglavnik, drugi ga je preko kovtra boksal v trebuh ter v roke, tretji pa v mednožje. Obstal sem v grozi na hodniku pred priprtimi vrati sobe, v kateri se je odvijalo trpinčenje, mučenje in izživljanje ...«

Minister o nasilju obveščen že marca

Portal N1 poroča, da je bil minister o dogajanju obveščen že marca, takoj po prejetju izrednega poročila o strokovnem nadzoru, obravnavali so ga na kolegiju ministra. Zadeva je bila nato 15. marca odstopljena v reševanje Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (Unkiz). 24. aprila je Direktorat za zdravstveno nego Unkizu posredoval interni predlog za izvedbo izrednega sistemskega nadzora na Psihiatrični kliniki Ljubljana.

V poročilu piše: »Skozi celoten postopek nismo mogli nedvoumno potrditi in ne ovreči, da se nasilna dejanja dogajajo. Ostaja neprijeten in skrb vzbujajoč občutek, ker ni bilo mogoče ugotoviti vseh dejstev,« je za N1 povedala vodja nadzorne komisije Zbornice – zveze Draga Štromajer. Podobno so opozorili tudi v poročilu.

Ker izredni sistemski nadzor še vedno ni bil uveden in ker minister in ministrstvo kljub kredibilnim informacijam o nasilju nista ustrezno ukrepala, inštitut ministra poziva k odstopu: »Minister torej več kot mesec dni ni ukrepal. Pustil je, da vse še naprej teče brez sprememb. Pozabil je na stiske ljudi. Na potencial nasilja. Na svojo objektivno in subjektivno odgovornost za to stanje. To je nedopustno in zato naj odstopi.«

Še drugi očitki Inštituta ministru Bešič Loredanu: – Odstopi naj tudi zaradi ponekod celo povečanih čakalnih vrst. – Zaradi predloga sprememb Zakona o zavodih, ki bi vladi in županom omogočal neposredno razrešitev direktorjev zavodov, vse od direktorjev bolnišnic do ravnateljev osnovnih šol, ki je po zanesljivih informacijah nastal prav na njegov predlog. – Ker smo ponovno priča korupcijskim škandalom pri investicijah in pri nakupih zdravstvene opreme. – In nenazadnje, ker v letu dni ni okrepil javnega zdravstva, ampak nadaljeval trend njegove postopne privatizacije.

Minister za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi predsednica pozvala k ukrepanju

K hitrejšemu ukrepanju pristojnih je pozvala tudi predsednica Nataša Pirc Musar: »Predsednica spremlja dogajanje na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in glede na predstavljene okoliščine pričakuje hitrejše odzivanje. Zato poziva vse pristojne institucije na čelu z ministrstvom za zdravje, da zadevo temeljito preiščejo in nato ukrepajo skladno z ugotovitvami. Potencialnim žrtvam nasilja se mora zagotoviti takojšnja ustrezna pomoč.«