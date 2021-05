Nacionalka razburila s predvajanjem Čolićeve skladbe o Titu, tako odgovarjajo

Zvestim poslušalcem nacionalnega radia v torek, na dan mladosti, ni ušlo, da so malo po četrti uri zavrteli »Duže Tito, mi ti se kunemo.« Predvajanje skladbe je seveda sprožilo kar nekaj polemik in v slabo volje spravilo tudi, direktorja vladnega Urada za komuniciranje, ki se je tej informaciji na twitterju čudil in javno spraševal RTV, ali ta infromacija drži.Zakaj so se odločili, da zavrtijo to skladbo, smo povprašali tudi na RTV, kjer odgovarjajo, da je začilnost glasbene podobe Prvega programa Radia Slovenija, da pogosto črpa iz bogatega nacionalnega zvočnega arhiva in k temu vpleta nove, sveže skladbe. »Vso glasbeno zgodovino, bližnjo in daljno obravnavamo izključno iz glasbeno zgodovinskega oz. muzikološkega vidika. Torej je naš vidik osredotočanja na glasbo kot tako, zgrajeno iz glasbenih prvin, ki nimajo nikakršne politične konotacije.Iz tega vidika glasbeno obarvamo prav vse praznike z nadvse premišljenimi in pretanjenimi glasbenimi izbori, ob posebnih dnevih, ki se vežejo na določeno tematiko, pa predstavimo tudi glasbeno zgodovino,« pojasnjujo.»Iz tega – torej izključno glasbenozgodovinskega vidika – je bila tudi včeraj ob podrobni besedilni obrazložitvi predvajana skladbav izvedbiDruže Tito, mi ti se kunemo.« Na nacionalki še pojasnjujejo, da je dan mladosti zaznamoval mnoge generacije 60. in 70. let prejšnjega stoletja in ne morejo mimo dejstva, da je tudi ta skladba del zgodovinskega spomina. »V glasbi se ne moremo in ne smemo politično opredeljevati, zato tega ne počnemo.«Na vprašanje, kdo je odgovoren za izbiro glasbe in kako poteka izbor glasbe pa odgovrajajo, da glasbo na Prvem programu Radia Slovenija izbirajo glasbeni uredniki, muzikologi, ki zelo dobro poznajo glasbeno zgodovino vseh zvrsti in vseh obdobij od antike dalje. Ob tem še dodajajo, da če bi na glasbo gledali politično, danes ne bi imeli vrhuncev klasične glasbe, kot soin drugi.