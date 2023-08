Na Kamniškem je res hudo, deroča voda naj bi odnesla človeka (VIDEO)

»Občanke in občane obveščamo, da so razmere v Kamniku zelo resne, zato urgentne službe rešujejo življenja. Če ste ogroženi, se sami umaknite na varno, ostanite doma, ker so vse ceste neprevozne.« To je sporočilo, objavljeno na spletni strani Občine Kamnik.

Prekinjena je dobava vode iz zajetja Iverje, uporabnike pitne vode pa še obveščajo, naj jo preventivno prekuhavajo: »Vse ekipe so na terenu in rešujejo dobave pitne vode glede na trenutno stanje infrastrukture.«

Zaradi razglašene izredne nevarnosti so zaprti vrtci v kamniški občini.

Poplavljena Komenda - Gmajnice

Voda odnesla človeka

Spletni portal Kamnik.info poroča, da naj bi današnje poplave na Kamniškem terjale tudi življenje. Po njihovih podatkih naj bi deroča voda odnesla osebo na območju Bistričice oz. Zakala.

S Policijske uprave Ljubljana so glede omenjenega dogodka sporočili: »Danes nekaj po 6. uri smo bili obveščeni o najdeni mrtvi osebi na območju Kamnika. Po do sedaj znanih podatkih je bila starejša oseba najdena pred hišo bivanja. Vzrok smrti še ni znan, niti ni potrjeno, da gre za posledico poplav. Ker je območje poplavljeno, policisti in službe za reševanje še niso na kraju, da bi preverili vse okoliščine. Ko bodo znane nove informacije glede dogodka, bomo o tem obvestili javnost.«

Kamniška Bistrica

Rdeče opozorilo

Agencija RS za okolje (Arso) je za severno polovico države zaradi izdatnih padavin razglasila rdeče opozorilo. Najhuje pričakujejo na severozahodu države, kjer lahko zapade tudi več kot 150 milimetrov dežja v 24 urah.

Dve žrtvi

Letošnja neurja so terjala že dve žrtvi. V prvi polovici junija je v naselju Krače v občini Zagorje oseba padla v hudourniški potok in umrla. Šlo je za 40-letno žensko.

Sredi julija je v javnost šokirala novica z Bleda. Policija je takole poročala o dogodku: »Nesreča se je zgodila na sprehajalni poti v bližini vile Bled, kjer se je zaradi močnega vetra podrlo drevo in padlo na osebi, ki sta hodili po sprehajalni poti. Pri tem je ena oseba na kraju nesreče umrla, druga je bila hudo poškodovana in je bila s helikopterjem odpeljana v zdravstveno ustanovo.« Umrla je 32-letna tuja državljanka.

Poplavljena Komenda - Gmajnice

