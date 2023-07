Zaradi neurja na Bledu umrla ženska, v koči v Krmi ostalo ujetih 90 ljudi (FOTO)

Današnje neurje je na območju Bleda terjalo smrtno žrtev. »Nesreča se je zgodilla na sprehajalni poti v bližini vile Bled, kjer se je zaradi močnega vetra podrlo drevo in padlo na osebi, ki sta hodili po sprehajalni poti. Pri tem je ena oseba na kraju nesreče umrla, druga je bila hudo poškodovana in je bila s helikopterjem odpeljana v zdravstveno ustanovo,« je sporočil Janez Šuštar s PU Kranj. Po poročanju Televizije Slovenija, je umrla 32-letna tuja državljanka, poškodovani pa je starejši moški, prav tako tuj državljan.

Prizorišče tragedija na Bledu. FOTO: Pu Kranj

Strela poškodovala dve osebi, tri so v šoku

V kampu Forest Camping v Lokah pri Mozirju je med popoldanskim neurjem strela poškodovala dve osebi, tri osebe pa so v šoku. Poškodovani osebi so pripeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, je za povedal poveljnik mozirskih prostovoljnih gasilcev Jaka Steblovnik. Dejal je, da je strela udarila nekje v bližino šotorov. Tudi v tem primeru naj bi šlo za tuje državljane, je poročala TVS.

Po njegovih besedah so gasilci Občine Rečica ob Savinji posredovali v bližnjem kampu Menina, kjer je drevo padlo na šotora in avto, poškodovanih naj ne bi bilo.

V koči v Krmi ujetih približno 90 ljudi

Pristojni pa še vedno rešujejo slepe in slabovidne planince, ki so se podali s Triglava in so ostali ujeti v koči v Krmi. Kot je v Odmevih na TV Slovenija dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, je v koči v Krmi ujetih približno 90 ljudi, med njimi 35 slepih in slabovidnih s spremljevalci, ki niso mogli v dolino, ker se je na cesto porušilo veliko dreves. Noč bodo preživeli vsaj na pokritem, tam so prisotni gorski reševalci, ki so jim odnesli nujno potrebna zdravila, je pojasnil.