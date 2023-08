Evakuacije po državi: Občutek imam, kot da smo sredi apokalipse (FOTO)

Padavine so povzročile poplave tudi v osrednji Sloveniji. Roman Koncilja, poveljnik Gasilske zveze Komenda, ki je pod vodo, je razglasil izredne razmere, je občina sporočila na facebooku. Z območja doline Ločnice v občini Medvode so se odločili evakuirati stanovalce. »Imamo občutek, kot da smo sredi apokalipse,« je dodala naša bralka iz Medvod.

Zaradi velike količine padavin so meteorne vode in vodotoki na območju celotne občine zalili več objektov in območij. Sprožili so se zemeljski plazovi. Aktiviran je štab Civilne zaščite in vse gasilske enote ter druge intervencijske službe. Na območju doline Ločnice (Sora od 49 do 51a – Sorški gaji) poteka evakuacija občanov, zbirno mesto je Športna dvorana Medvode. Na občini občane prosijo, naj, če to ni nujno potrebno, ne zapuščajo domov in naj se umaknejo v višja nadstropja. V Zbirnem centru Medvode so na voljo vreče s peskom (10 vreč na objekt).

Škofja Loka pod vodo »Vse gasilske enote občine Škofja Loka smo že od 3. ure zjutraj na terenu in rešujemo, kar se rešiti še da. Dogodkov je nešteto. Do vsakega bomo prišli, ko bo to mogoče. V prvi vrsti rešujemo življenja,« so sporočili gasilci iz Stare Loke. Za evakuacijo ljudi iz poplavljenega območja ob Poljanski Sori v centru Škofje Loke je potreben helikopter.

Medvode FOTO: P. K.

Vse udeležence v prometu prosimo za pazljivo vožnjo, saj so zaradi odtekanja vode odprti meteorni jaški. Promet na cestah je otežen, cesta po dolini Ločnice je zaprta, odprta pa je cesta preko Katarine.

Dodajajo še, da je bil na požarnih okoliših PGD Preska – Medvode in PGD Sora sprožen znak za opozorilo na nevarnost. Občane prosijo, naj se zadržujejo doma. Umaknejo naj se stran od vode (hoja v vodo je zelo nevarna), z vozili naj ne vozijo v vodo, zaradi blatnih plazov je situacija zelo nevarna. Kjer so vodotoki prestopili bregove, so ceste zaprte.

Iz Krajevnega urada Medvode sporočajo, da bo danes zaradi vremenskih razmer začasno zaprt. Z Upravne enote Domžale sporočajo, da bo delo zaradi vremenske ujme, ki je prizadela okoliške kraje, iz katerih prihajajo zaposleni, delno moteno.

Sora in Sava sta poplavili center Medvod. Most čez reko Soro (pri Mačkah) in Medvoški lok sta zaprta. Zaprta je tudi knjižnica Medvode, stavba Občine Medvode in Krajevni urad Medvode.

Točka evakuacije za vse, ki ne morejo ostati v domovih, je Športna dvorana Medvode.

Ne zapuščajte domov, dokler se vode ne umirijo

Tudi občina Komenda svoje občane naproša, naj ne zapuščajo domov, dokler se vode ne umirijo. Moste pri Komendi so popolnoma pod vodo. Ko se razmere vsaj nekoliko umirijo, bodo začeli gasilci izčrpavati vodo, so sporočili na facebooku.

Zaradi razlivanja hudourniških vodotokov in poplavljanja je zaprtih oz. neprevoznih večina občinskih cest na območju Polhovega Gradca in Črnega Vrha ter regionalna cesta od Ljubljanice do Belice, so sporočili iz štaba CZ Občine Dobrova - Polhov Gradec. Tudi v tej občini bodo vsaj nekateri vrtci, kot kaže, ostali zaprti.

