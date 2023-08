Izredne razmere: rdeča opozorila za tri dele države

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi dolgotrajnih nalivov, zaradi katerih pričakujejo nadaljnje poraste in razlivanja vodotokov, izdala rdeče opozorilo za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo, ki velja danes do polnoči. Ob obilnih padavinah, ki so padle v kratkem času, so silovito narasli nekateri vodotoki, ki že poplavljajo.

Po podatkih Arsa je ponekod v severni, severozahodni in delu osrednje Slovenije v 24 urah že padlo več kot 100 milimetrov dežja. To sicer ponekod predstavlja že povprečno mesečno količino padavin.

Od četrtka od 4. ure do 4. ure danes so največ dežja namerili na merilni postaji Pasja ravan, in sicer 182,7 milimetra, na Voglu, Rudnem polju in Zelenici pa več kot 170 milimetrov. Več kot 150 milimetrov dežja je padlo na letališču Brnik, Kredarici in v Lučah.

Ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke, poroča Arso. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno.

Tudi pretok Drave na meji z Avstrijo se je v zadnjih urah hitro povečal, poleg tega je pretok Meže pred sotočjem v Dravogradu okoli 350 kubičnih metrov na sekundo. Drava bo poplavljala vzdolž toka na izpostavljenih območjih ter na odseku dolvodno od jezu Markovci, so napovedali.

Visokovodni pretok imajo po podatkih Arsa med drugim Idrijca in Tolminka, na Gorenjskem Sava Bohinjka, Radovna, Tržiška Bistrica, Kokra, Selška in Poljanska Sora, Sava pri Okroglem in Mednem, prav tako tudi Kamniška Bistrica in Gradaščica. Med drugim so visokovodni pretok izmerili tudi na več delih Savinje, na Mislinji, Paki, Pesnici in Dravi.

