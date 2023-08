Po državi prižigajo alarme: razmere ponekod katastrofalne (VIDEO in FOTO)

Ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke, poroča Arso. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno.

Padavine ponekod ovirajo tudi promet, nekatere ceste po državi so zaradi poplavljenih cestišč neprevozne.

Izredne razmere v Kamniku Občina Kamnik občane in bočanke obvešča, da so razmere v njihovi občini zelo resne in da urgentne službe rešujejo življenja. Na spletni strani so zapisali. »Če ste ogroženi, se sami umaknite na varno, ostanite doma, ker so vse ceste neprevozne.« Preventivno svetujejo prekuhavanje vode in da na ekipe na terenu rešujejo dobavo pitne vode glede na trenutno stanje infrastrukture.

Medtem ko marsikje po državi še ni padla niti kaplja dežja, ali je padlo le nekaj milimetrov padavin, je ponekod v severni, severozahodni in delu osrednje Slovenije že padlo več kot 100 milimetrov dežja, so na Arsu zapisali na Facebooku. Kot so pojasnili, se stacionarni močni nalivi že več ur obnavljajo na Gorenjskem, Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja.

Hudourniške poplave večjega obsega se na tem območju stopnjujejo, so opozorili.

Tudi pretok Drave na meji z Avstrijo se je v zadnjih urah hitro povečal, poleg tega je pretok Meže pred sotočjem v Dravogradu okoli 350 kubičnih metrov na sekundo. Drava bo poplavljala vzdolž toka na izpostavljenih območjih ter na odseku dolvodno od jezu Markovci, so napovedali.

V večjem obsegu je po njihovih navedbah že ponoči poplavljala Gradaščica v zgornjem toku. Prav tako v večjem obsegu že poplavlja Poljanska Sora. Padavine se na teh območjih še obnavljajo, verjetne so hudourniške poplave večjega obsega.

Padavine so del države zajele že zvečer in povzročile nekaj težav zlasti na Koroškem in Gorenjskem

Naraščanje rek se bo čez dan razširilo na večji del države. Sprva so verjetne poplave hudournikov in manjših rek, čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, Posavju in v porečjih Savinje, Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije.

Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod v vzhodni polovici države še stopnjevale tudi v soboto. Na območjih z močnejšimi nalivi bo poplavila tudi padavinska in zaledna voda, še opozarjajo vremenoslovci.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so zaradi posledic neurja, poplav, nanosov peska in zemeljskih plazov med drugim zaprta priključka Lesce in Brnik na gorenjski avtocesti, cesta Velenje-Arja vas v Veliki Pirešici, cesta Radlje-Dravograd v Boštjanu in Gortini, cesta Ravne-Dravograd in Dravograd-Maribor pri Ožbaltu. Prav tako so zaprte ceste, Sv. Barbara-Hrastnica, Šenčur-Voklo, Tolmin-Idrija pri Dolenji Trebuši, Idrija-Sp. Idrija pri Marofu, Mlaka-Srakovlje, Studeno-Železniki, Gorenja vas-Škofja Loka, Trebija-Žiri, Jezero-St. Fužina ter Tržič-Ljubelj na avstrijski strani.