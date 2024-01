Mladi zdravniki ostri do konca:»Vlada vleče prebivalce za nos, cena se meri v izgubljenih življenjih«

»Vlada RS vleče prebivalce za nos, saj deluje v smeri nadaljnje razgradnje dostopnega zdravstvenega sistema, njihove besede o prioritetnosti zdravstvene reforme pa so prazne. Prav tako vlada laže zaposlenim v zdravstvu, saj se ne drži zavez, ki jih je sama podpisala že večkrat,«. Tako so se na današnjo zdravniško stavko odzvali Mladi zdravniki.

Ob tem dodajo, da je izjava ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, ki je dejala, da je stavka nepotrebna in da je dogovor s Fidesom mogoče doseči v kratkem času, odlično ponazarja sprenevedanje vlade. »Menimo, da bi bilo to težko, če se z njimi pred izvedbo opozorilne stavke niso želeli niti sestati. Štejejo dejanja, ne besede!«

Valentin Prevolnik Rupel. FOTO: Voranc Vogel

Mladi zdravniki so še zapisali, da bi bilo treba stavkati že pred leti, in sicer za dostopno zdravstvo ob celoviti zdravstveni reformi ter za normalizacijo delovnih pogojev, ki bi zadržali zdravnike in druge zaposlene v javnem zdravstvu. »V tem času so se razmere še poslabšale, cena za to se žal meri tudi v izgubljenih življenjih,« so prepričani.