Fides: Ni prav nobenega razloga, da bi preklicali za torek napovedano stavko (VIDEO)

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides ugotavlja, da ni prav nobenega razloga, da bi preklicali za torek napovedano stavko. Kot je zvečer dejal predsednik sindikata Damjan Polh, so ves dan čakali na pozitiven odgovor vlade, a tega ni bilo. Upajo pa, da bo stavka dejanje, ki bo vlado prisililo k dialogu.

Polh je v izjavi za javnost poudaril, da lahko konflikt rešijo le z dialogom, na kar opozarjajo že skoraj mesec dni.

Sicer je za torkovo stavko po njegovih besedah vse pripravljeno. Začela se bo ob 7. uri in končala ob 21. uri, kot je bilo napovedano. »Upamo, da bo to dovolj zgovorno dejanje, da bo tudi tiste največje skeptike na vladni strani prisililo, da sedejo za mizo, sestavijo pogajalsko skupino in nas pozovejo k dialogu,« je dejal predsednik Fidesa. Po informacijah STA naj bi sicer vlada o imenovanju pogajalske skupine odločala na današnji dopisni seji.

Polh je še poudaril, da gre za stavko proti vladi, ki v letu in pol ni naredila prav nič za to, »da bi javni zdravstveni sistem imel neko perspektivo v tej državi«. Odhajajo kadri, tako zdravniki, medicinske sestre kot ostalo zdravstveno osebje, zaradi pomanjkanja kadra se zapirajo oddelki. Po njegovih besedah so velike tako stiske bolnikov, kot tistih, ki delajo v zdravstvu.