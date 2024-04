Sezona bruhanja in uriniranja se je začela: »Vedo kje lahko pijejo, kričijo in bruhajo«

Splitčani, še posebej tisti, ki živijo v središču mesta, vedo, da je turistična sezona pred vrati, saj pijani mladeniči in mladenke pozno v noč urinirajo in bruhajo po središču mesta.

Od polnoči do treh zjutraj

Skupine turistov, ki po polnoči v središču mesta pijejo alkohol in kričijo, so posnele tudi nadzorne kamere, ki so jih Splitčani posredovali Slobodni Dalmaciji in na katerih je videti mladeniča, ki z rokami drži vhodna vrata dvorišča in bruha.

Poleg videoposnetkov so najemniki pokazali tudi fotografije nadzornih kamer, na katerih naj bi bilo videti, kako se pod oknom vsake pol ure izmenjujejo mladeniči, ki se sredi javne površine urinirajo in bruhajo. In tako od polnoči do treh zjutraj.

»Turisti ne vedo, da je tukaj Dioklecijanova palača, vedo pa, kje lahko pijejo. Vedo tudi, da lahko kričijo, bruhajo, lulajo, kjer hočejo,« je povedala ene od ogorčenih meščank.