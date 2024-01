Kako bo stavka v zdravstvu vplivala na bolnike?

Zdravniški sindikat Fides se pripravlja na torkovo enodnevno opozorilno stavkov zdravnikov in zobozdravnikov. Na glavno sejo odbora, ki je potekala danes ob deseti uri, so povabili tudi predstavnike vlade, a se je ti niso udeležili. V Fidesu pravijo, da stavka najverjetneje bo, več pa bo znano popoldne.

Kako pa bo potekala opozorilna stavka v praksi? Z vprašanji smo se obrnili za največja zdravstvena domova in univerzitetna klinična centra. Do objave članka so nam odgovorili le iz ljubljanskih zdravstvenih domov in UKC Maribor.

V ZD Ljubljana so zapisali, da »zakon o zdravniški službi predvideva, da je zdravnik v času stavke dolžan opravljati vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, pa tudi vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom. Glede na izjavo Fidesa o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času splošne stavke naj bi za neurgentna stanja otrok in starejših storitve vsak izvajalec zagotovil po eno ambulanto, podobno velja tudi za storitve, povezane z nosečnostjo in porodom.«

Dodali so še, da bodo vse navedene obravnave opravljale, kot je navedeno, prav tako vsa nujna in akutna stanja. »Kar se tiče dogovorjenih terminov – če bodo ti odpovedani, bodo bolniki o tem obveščeni bodisi po SMS ali s klicem. Če obvestila ne bodo prejeli, njihov termin velja.«

V UKC Maribor prav tako pojasnjujejo, da bodo izvajali vse storitve, ki so predvidene po zakonu o zdravniški službi. »Delo bo organizirano tako, da bo zagotovljena čim manj motena oskrba bolnikov, saj se zavedamo, da smo javni zdravstveni zavod, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena in da smo tu zaradi bolnikov.« Dodali so še, da bodo ambulantni pregledi in operativni posegi v UKC Maribor v veliki večini potekali normalno, v posameznih primerih bodo pacienti obveščeni o odpovedi in novih terminih.