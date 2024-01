V torek bodo stavkali tudi pacienti

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov je na torek napovedal opozorilno stavko. A kot kaže ne bodo edini, ki bodo v torek stavkali. Stavko so napovedali tudi pacienti. »'Stavka pacientov' je naš odgovor na napovedano stavko sindikata Fides, katere edini cilj je izločitev zdravnikov iz javnega plačnega sistema in zvišanje plač starejšim zdravnikov, ki zase celo zahtevajo čisto nov plačni razred (višji od predsednice države, predsednika vlade in predsednika ustavnega sodišča). Vse to čeprav se je povprečna plača zdravnikom v letu 2023 rekordno dvignila za kar 1000 evrov, medtem ko so se čakalne vrste podaljšale, število oseb brez zdravnika pa povečalo,« so zapisali v Inicativi Glas ljudstva.

Dodatno so v sporočilu za javnost zapisali, da je očitno, da dvig plač ne bo rešil nobenega izmed problemov zavarovancev in da poskuša majhna skupinica na čelu sindikata Fides pacientke in paciente znova uporabiti kot talce pri političnem izsiljevanju vlade, na kar ne pristajamo! »Kot že vedno doslej cilj Fidesove stavke ni nikakršna skrb za paciente in pacientke, ampak zgolj politična destabilizacija vlade in dvig plač prav tistim zdravnikov, ki že zdaj vsak mesec zasedajo vsaj 40 mest na lestvici 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev, zato smo prepričani, da je njihova napovedana stavka neutemeljena, nelegitimna in neetična,« so zapisali.

Prešernov spomenik bo postal 'spomenik čakajočemu pacientu'

Menijo, da je nujno, da se ponovno zasliši glas pacientk in pacientov, ki se soočajo z nedopustnimi čakalnimi dobami ali pa sploh ne pridejo do zdravniške obravnave. »Na opozorilni stavki pacientk in pacientov bomo izpostavili najbolj akutne težave v slovenskem zdravstvu, tudi skozi osebne zgodbe pacientk in pacientov. «

Napovedujejo, da bodo ob predstavitvi pričevanj bodo z nami tudi: Dr. Mateja Kožuh Novak, Matjaž Hanžek, Vinko Möderndorfer, Andrej Rozman Roza, Jani Kovačič in drugi.» Z nami pa bo solidaren tudi največji slovenski pesnik – v času opozorilne stavke bomo Prešernov spomenik simbolično preobrazili v 'spomenik čakajočemu pacientu'!«

Iniciativa Glas ljudstva javno poziva vse zdravnike in zdravnice ter druge zaposlene v javnem zdravstvu, da se distancirajo od sindikata Fides, ki s svojim delovanjem škodi ugledu zdravniškega poklica, in da z udeležbo na naši stavki javno izkažejo svojo etično držo ter skrb za dobrobit svojih so-državljank in so-državljanov. »Ne smemo dopustiti, da skupina grabežljivih posameznic in posameznikov še naprej ruši javni zdravstveni sistem, ki je temelj socialne države, za lastne dobičke! Zahtevamo javno zdravstvo, v katerem bodo končno na prvem mestu potrebe pacientk in pacietnov!«