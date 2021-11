Ministrica napovedala še eno srečanje z ravnatelji

Nekateri ravnatelji v osnovnih šolah so pred sredo, ko bodo začele veljati zadnje spremembe ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in se nanašajo tudi na šolstvo, so še vedno v stiski in izpostavljeni pritiskom staršev, je v DZ povedala šolska ministrica Simona Kustec. Glede na to bo ministrstvo v torek zanje izvedlo še eno srečanje na daljavo.

Na tem srečanju jim bodo dodatno pojasnili spremembe odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom v delu, ki se nanaša na šolstvo. Ta določa, da se bodo učenci in dijaki od srede trikrat tedensko obvezno samotestirali na novi koronavirus v šolah, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport danes odgovorila na ustno poslansko vprašanje Meire Hot iz SD.

Ob očitku opozicijske poslanke, da ministrstvo ponavlja napake iz časa prejšnjih ukrepov, ko se ni pravočasno posvetovalo z vsemi deležniki, pa je poudarila mnenje epidemiologov in zdravstvene stroke. Ti so ukrepe, ki jih zajemajo zadnje spremembe, namreč navedli kot pogoj za varno odprte šole, je spomnila. Pri tem so po njenih besedah skušali razumeti tudi tiste starše, ki so se na lastno odgovornost odločili, da teh ukrepov ne bodo spoštovali. A spremenjeni odlok hkrati navaja, kakšne so posledice takšne odločitve. Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo namreč začasno prepovedali zbiranje v šoli, izobraževati pa se bodo morali na daljavo.

»Več od tega ne moremo narediti,« je prepričana ministrica. Z vsemi ravnatelji, ki so želeli sodelovati, so imeli na to temo v manj kot enem tednu že dve srečanji na daljavo, na katerih so sodelovali tako predstavniki šolskega ministrstva kot ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pojasnili so jim položaj in prisluhnili odzivom, nato pa se še enkrat obrnili na epidemiologe in zdravstveno stroko. Njihovi predlogi so bili takšni, kot je zdaj zapisano v spremenjenem odloku, je pojasnila.

Šolniki so po njenih besedah ves čas vključeni v dialog pri iskanju rešitev, a pri zdravstvenem delu so morali upoštevati tudi epidemiološko in zdravstveno stroko, je pojasnila.