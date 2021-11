Bodo ravnatelji klicali policijo, če bodo otroci želeli v šolo brez testa?

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus, ki ga je vlada uveljavila v zadnjem odloku za zajezitev epidemije, nekaj dni pred uveljavitvijo (začeli bodo v sredo), razburja ravnatelje in starše. Na očitke o neodzivnosti ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija odgovarjala ministrica Simona Kustec, s stališči ravnateljev se je z njo soočila Barbara Kampjut, ravnateljica OŠ Franceta Bevka v Ljubljani.

Ta je uvodoma povedala, da je bilo v zadnjih dneh težko poslušati očitke, da fakultete ne problematizirajo obveznega testiranja, da so nanj pripravljene srednje šole, v osnovnih šolah pa toliko težav. »Največja težava je, da ne poslušate ravnateljev s terena. Po tem odloku se v isti koš meče proticepilce, protestnike, antimaskarje, v ta koš so padli tudi starši 5-, 6-, 7-letnikov, ki niso proti ukrepom. Samo skrbi jih, kako bomo to v sredo ob 8. zjutraj naredili,« je povedala.

»Če želimo imeti šole odprte, je po oceni zdravstvene stroke, ta način poučevanja tak, ki je varen. Stroka je ocenila, da je to izvedljivo in varno,« je odgovorila ministrica. Poudarila je tudi, da je bilo podobno lani ob uvedbi mask v šolah, prav tako ob uvedbi PCT pogoja v šolah. »Pogovarjamo se o 10-15 odstotkih staršev, ki imajo težave z uvajanjem ukrepov v šolah, a ne le v šolah, tudi sicer.«

Ravnateljica je izpostavila, da bi šole potrebovale teden ali dva, zlasti v prvi triadi, da bi se učenci samotestiranja naučili s starši doma. A ministrica meni, da je protokol, ki ga je objavilo ministrstvo za zdravje, jasen.

Ravnatelje tudi skrbi, kako se bodo v prihodnjih dneh soočali z grožnjami, tožbami in protesti staršev. »Kaj naj storimo v primeru, da se otrok ne bo želel testirati, a vseeno želel priti v šolo? Naj kličemo policijo?« »Odlok je jasen: če se starši ne bodo strinjali s tem, da se testira v šoli, se bo izobraževal na daljavo, na način, kot jim ga bo zagotovila šola,« je odgovorila Kustečeva. A to se sliši precej bolj enostavno kot je v resnici, je opozorila Kampjutova. Kako naj hkrati izvajajo pouk v učilnici in še na daljavo?

Ministrica je še nagovorila starše: »Starši, prosimo vas, treba je sodelovati. Smo v zahtevnih razmerah in to je edini način, da so šole varne.«