Policisti pred osnovno šolo, bralka: A je to normalno? (FOTO)

»Tole nas je danes zjutraj pričakalo pred osnovno šolo,« se začne zapis pod fotografijo na facebooku, na kateri so štirje policisti. »Da otroci sprašujejo, zakaj so policaji pred šolo pa kaj jim bodo naredili?«

Iz Policijske uprave Ljubljana so pojasnili, da so policisti »opravljali varovanje neprijavljenega shoda, ki je potekal danes s pričetkom okoli 8. ure na Bistriški cesti v Domžalah, kjer se je zbralo okoli 40 oseb«. Policisti so vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev in cestnega prometa ter izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. »Na shodu so do sedaj zaznali kršitev Zakona o javnih zbiranjih in o tem zbirajo obvestila. V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.«

Bralka je potarnala, da so tudi njim pojasnili, da so tam zaradi neprijavljenega shoda in zaradi varnosti. Neuradno smo izvedeli, naj bi starši na kraj prinesli tudi vsaj en transparent. Za komentar smo prosili tudi vodstvo šole, njihovega odgovora še nismo dobili.

Kaj se je dogajalo pred domžalsko osnovno šolo je opisal tudi Drago, eden izmed staršev, ki je bil danes pred šolo. Njegov zapis, si lahko preberete spodaj.

Starši se niso zbrali le pred domžalsko šolo. Na družabnih medijih smo zasledili, da se je nekaj podobnega dogajalo tudi pred osnovno šolo v Tržiču. Za pojasnila smo prosili policiste PU Kranj. »Policisti so bili na kraju v okviru rednega dela in brez predhodne prijave. Policija se je na morebitne aktivnosti v okolici šol namreč pripravila tako, da so policisti v okviru rednih nalog tam spremljali situacijo. V Tržiču so se pred osnovno šolo zbrali starši, ki so izražali svoja stališča. Zbiranje obvestil o okoliščinah neprijavljenega shoda še poteka.« Odgovora vodstvo šole še nismo prejeli.

