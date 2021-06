Minister Poklukar pred poletjem: Obstaja samo ena pot

Rešitev za poletje, jesen in zimo

Ob tem, ko bodo pristojni prihodnji teden po napovedih ponudili možnost izbire med cepivi proti covidu 19, je minister za zdravjedanes prosil ljudi, naj se cepijo. »Samo če bomo kolektivno precepljeni, bomo varni vsi,« je poudaril minister in pozval tudi k premagovanju predsodkov, pomislekov in strahov.»Nahajamo se v trenutku, ki je vreden našega skupnega premisleka. Trenutno število okužb strmo upada. To dejstvo lahko pripišemo znatnemu številu cepljenih, velikemu številu prebolevnikov in lepemu vremenu. Je odraz vseh nas in naših odrekanj. Hvala vsem, ki se držite ukrepov. Hvala vsem za potrpežljivost,« je v danes objavljeni prošnji prebivalcem Slovenije navedel minister.Ob tem je opozoril, da v bolnišnicah še vedno zdravijo 102 osebi s covidom 19, 37 na intenzivni negi, ter da je novi koronavirus še vedno med nami, zato moramo v zaprtih prostorih, kjer je več ljudi skupaj, še vedno vzdrževati previdnostne ukrepe.»S temi ukrepi živimo že dolgo, prvenstveno so namenjeni preprečevanju preobremenitve zdravstva, a le dokler ne najdemo boljše rešitve. Rešitev je tu. To je cepljenje. Obstaja samo ena pot, da lahkotno preživimo ne samo poletje, temveč tudi jesen in zimo. Ta pot je kolektivna precepljenost,« je poudaril minister in ljudi prosil, da izkoristijo možnost in se cepijo.Trenutno je v Sloveniji po njegovih besedah več cepiva, kot je prijavljenih na cepljenje. »V tednu, ki prihaja, bomo ponudili možnost izbire med cepivi. Delamo na tem, da vam cepljenje organizacijsko še bolj približamo,« je navedel minister za zdravje in izrazil prepričanje, da skupaj zmoremo. »Prosim vsakega izmed vas, da stopimo skupaj in premagamo ne le virus, ampak predvsem naše osebne predsodke, pomisleke, strahove. Cepimo se!« je še poudaril.Po podatkih vlade je pri nas s prvim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljenih 46 odstotkov starejših od 18 let, z drugim odmerkom pa 34,3 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljenih dobrih 60 odstotkov ljudi, z drugim pa 51 odstotkov.