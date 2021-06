Janša napovedal spremembo: Od ponedeljka bo mogoče izbirati cepivo

Od ponedeljka bo v Sloveniji mogoče izbirati vrsto cepiva proti covidu 19, saj ima Slovenija dovolj cepiva, je na današnjem kongresu SDS napovedal predsednik vlade. Ključni cilj je doseči tak delež precepljenosti, da bo ne samo poleti, ampak tudi jeseni omogočeno normalno življenje, je dejal in pozval k odločitvi za cepljenje.»V prihodnjih mesecih bo naše življenje toliko bolj enostavno, kolikor večji delež prebivalstva se bo prostovoljno cepil,« je v nagovoru delegatom na kongresu SDS v Slovenskih Konjicah izpostavil Janša.Z vsemi odmerki je bilo doslej cepljenih 592.156 oseb oziroma 28,2 odstotka prebivalcev, kažejo zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prvi odmerek pa je prejelo 797.861 ljudi.V Sloveniji cepijo s cepivi štirih različnih proizvajalcev. Cepivi proizvajalcev Moderna ter Pfizer in Biontech temeljita na tehnologiji mRNK, cepivi proizvajalcev Astrazeneca in Johnson & Johnson pa sta vektorski cepivi. Doslej je bilo največ oseb cepljenih s Pfizerjevim cepivom, s katerim so nedavno začeli cepiti tudi otroke.V zadnjih tednih so cepilni centri omogočili tudi cepljenje brez predhodnega naročanja z napovedanimi termini za posamezna cepiva.