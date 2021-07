Milan Krek: Ne želimo ponoviti te napake

Aplikacija, ki naj bi jo uporabljali tudi zasebniki za preverjanje koronavirusnega PCT-statusa, je tu. Kmalu se je oglasila informacijska pooblaščenka, saj da bi za to potrebovali zakonsko podlago. Milan Krek, direktor NIJZ ji je v Odmevih odgovoril: »Ni več časa za velika preverjanja in velike igre. Čas se izteka. Za nas je zelo pomembno, da čim prej uvedemo te kontrolne mehanizme, da ohranimo kulturne, športne prireditve in predvsem, da zmanjšamo število okuženih.« Ob tem je prosil informacijsko pooblaščenko, naj bo zelo korektna in predvsem pomaga pri reševanju teh problemov in ne zavira razvoja tega novega pristopa.



V oddaji na RTV Slovenija je pojasnil tudi, zakaj je v začetku tedna govoril o 15. avgustu: »Imamo izkušnje iz lanskega leta, ko so otroci prihajali domov še 28., 29. in 30. in potem so šli direktno v šole. Seveda tudi tisti, ki so bili okuženi in smo imeli takoj zelo velike probleme s karantenami, z izločanjem in z velikimi motnjami v šolskem procesu. Mi ne želimo te napake ponoviti, zato sem pravočasno, 15. julija, povedal, da so stvari resne in da prihaja zelo nevaren virus, zato priporočamo, da se starši začnejo 15. avgusta vračati s počitnic in preživijo zadnjih 10 dni doma. Če bo kdo zbolel, da bo to še pred šolo.« Vnovič je ljudi, ki se še niso cepili, pozval k cepljenju, necepljenim pa je odsvetoval potovanja v rdeče države, saj da to pomeni veliko tveganje.

