Melanijini dolarji rešujejo otroke

Donacija zdravstvenemu domu

First lady ostaja

Lesenega so požgali, zdaj stoji bronasti.

Ponos ostaja

45. predsednik Združenih držav Amerikeje zapustil Belo hišo, prepustil jo je nasledniku, s tem pa se je iztekel tudi mandat prve dame ene najmočnejših držav sveta. Prva dama slovenskih korenin, ki je vedno navduševala z ženstvenostjo, eleganco in lepoto, hkrati pa izstopala s tihostjo in mirnostjo, je bila vsa štiri leta v primerjavi s predhodnicami bolj ali manj v senci svojega moža. Vsa leta je bila pod budnim očesom tako kritikov kot podpornikov, ki so ocenjevali vsak njen gib, vsako izrečeno besedo. Tak črno-beli odnos do Melanie Trump, ki se je prej imenovala, smo, kako slovensko, razvili tudi Slovenci.»Nekoliko ji zamerim, ker v vseh štirih letih ni niti enkrat obiskala Slovenije. Dobila sem občutek, kot da se domovine sramuje. Dobro sem jo poznala, bili sva sošolki, in že takrat je bila nekaj posebnega, drugi smo bili zanjo manj pomembni. Izstopala je tako po videzu kot obnašanju in vedno je govorila, da se bo poročila z bogatim moškim. Sledila je sanjam,« je ob našem obisku Sevnice dejala domačinka, ki pa hkrati zameri tudi Slovencem, ki znamo biti tako kritični, sploh do drugih: »Naj najprej vsak sebe pogleda in se kritično oceni. Ponosni moramo biti na Melanio, saj je za promocijo naše države naredila več kot vsi politiki skupaj. Saj jo tudi razumem, da se za Slovenijo v teh štirih letih ni veliko zmenila, ko pa so ji mnogi Slovenci od prvega dne, ko je postala prva dama, metali polena pod noge in iskali le njene napake ter vrtali po njeni zgodovini. Upam, da bo srečna tudi zdaj, ko zapušča Belo hišo. Pa na Sevnico naj ne pozabi.«No, na Sevnico ni pozabila vsaj v letih, preden je postala prva dama. Leta 2005 je Zdravstvenemu domu Sevnica podarila 25.000 ameriških dolarjev (danes nekaj več kot 20.000 evrov). »Takrat je bila ravno noseča in v pismu je zapisala svojo željo, da denar porabimo za namene zdravja otrok,« se hvalevredne geste Melanie Trump spominja zdajšnja direktorica ZD Sevnica. Takrat so za oddelek dispanzerja za žene kupili kardiotokograf (CTG), ki še vedno služi svojemu namenu, in minifeton, za urgentno službo set za oživljanje novorojenčkov in manjših otrok, za patronažno službo pa osebni avto citroën C3.»Septembra 2005 smo imeli slovesnost, udeležili so se je tudi Melanijini staršiin, o tem pričata tudi fotografija in zapis, oboje je objavljeno v zborniku Razvoj zdravstva v občini Sevnica. Zelo smo hvaležni Melanii za darovani denar, še posebno ker takrat še ni bilo takšnih donacij,« je dodala Tomšičeva.V Sevnici so kmalu po ustoličenju Trumpa oblikovali turistično zgodbo o prvi dami v upanju, da bo kraj postal čim bolj zanimiv za turiste, čeprav so se zavedali, da se ne bodo mogli postaviti ob bok slovenskim turističnim biserom, kot sta na primer Bled ali Postojnska jama. »Obisk Sevnice se je v teh letih povečal, občina je s prvo damo vsekakor pridobila prepoznavnost, ponudniki in lokalne institucije, ki skrbimo za razvoj turizma, smo se tesneje povezali in oblikovali razne produkte, ki so zanimivi za obiskovalce,« zadovoljno pove direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti SevnicaV letu 2018 in tudi 2019 so beležili za tretjino večji obisk gradu tako individualnih gostov kot organiziranih skupin.»Večje zanimanje so pokazali posamezniki, ki svet raziskujejo z avtodomi, ter popotniki z nahrbtniki ali kolesi. Tuji obiskovalci so prihajali iz Amerike, Italije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Francije, Anglije, turiste so zanimali ponudba Sevnice, kulinarične posebnosti pa tudi samo mesto, kjer je prva dama živela in hodila v šolo,« še pravi Pernovškova in dodaja, da bodo ohranili znamko First lady. Ta vključuje štiri izvrstne modre frankinje domačih vinarjev pa sevniško salamo, čokolado, čaj, piškote, kreme in še marsikaj. »Ti izdelki so vsekakor odličen spominek za turiste v spomin na obisk domačega kraja prve dame ali pa kot poslovno darilo. Lani in predlani smo dobili celo dve naročili po nekaj deset steklenic modre frankinje First lady iz Amerike,« še doda Mojca Pernovšek.Po Melanijinem odhodu iz Bele hiše v Sevnici ostaja torta Melania, o katere slastnem okusu in čudovitem videzu so poročali tudi v Ameriki. Ljubitelji slaščic so jo tako vzljubili, da ostaja še naprej v ponudbi Slaščičarne Julija, ki jo voditain. »Po začetni evforiji se je povpraševanje umirilo, a je še vedno konstantno, tudi zdaj, ko je slaščičarna zaprta in lahko slaščice dobite 'to go',« pravi Bruno Vidmar. V Sevnici, točneje na bregu Save pri Rožnem, bo ostal tudi kip, podoba Melanie. Čeprav je o umetnosti težko soditi, je bila podoba prve dame, sprva oblikovana v lesu, deležna številnih kritik in opazk, da gre za spako, podobo torej, ki si je prva dama nikakor ne zasluži. Verjetno je bil tudi zato kip 4. julija lani požgan, v njem pa je videl posebno vrednost Američan, ki je dal izdelati bronasto repliko prvotnega kipa, ki stoji na lesenem deblu, ob njem pa sta marmorni spominski plošči z napisom v slovenščini in angleščini: »Ta kip je posvečen večnemu spominu na spomenik Melania, ki je stal na tem mestu od leta 2019 do 2020. Ta bronasti spomenik je popolna replika izvirne umetnine, ki je bila izrezljana iz tega drevesa. Neznani požigalci so jo uničili na večer 4. julija 2020. Lokacijo za ta spomenik je leta 2018 izbral in odkupil.«Župan občine Sevnicapoudarja, da so v Sevnici ponosni na pozitivno zgodbo, ki jo je v predsedniškem mandatu predstavljala njihova rojakinja: »Ponosni smo na profesionalno, častno in dostojanstveno opravljanje zelo vplivne funkcije in sodelovanje pri kreiranju politike ene najmočnejših svetovnih držav. Zanimanje zanjo s strani medijev je vseskozi zelo dinamično, medijski odnos do nje pa je nenehno izpostavljen medijskim uredniškim politikam, kar se je pogosto odražalo tudi v načinu poročanja o Sevnici in Sloveniji. Dejstvo je, da je Sevnici, predvsem pa Sloveniji, prinesla veliko prepoznavnost. Sevnico je postavila na svetovni zemljevid. Dobili smo možnost, da lepote svojih krajev pokažemo širšemu občinstvu. Sevnica je lepo urejeno, sodobno evropsko mesto. Čeprav je za ameriške razmere to majhno mesto, imamo veliko pokazati, produkti sevniških podjetij, kot so Lisca, Kopitarna, Stilles in drugi, pa potujejo po vsem svetu.«V občini upajo, da bo čas omejitev čim prej minil in da bodo lahko ljudje od blizu in daleč znova odkrivali številne naravne in kulturne znamenitosti ter odlično kulinariko, kjer bo verjetno še dolgo vpet duh prve dame. Pa če je to večnim nergačem, kritikom s kavča, prav ali ne.