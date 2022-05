Krediti se dražijo: kako iz spremenljive v fiksno obrestno mero in koliko to stane

Kot kaže, se obdobje ugodnih kreditov počasi končuje. Po šestih letih negativnega euribora se ta dviguje nad ničlo. Tiste, ki spremljajo dogajanje na bančnem trgu in imajo posojila s spremenljivo obrestno mero, zdaj skrbi, kaj se bo zgodilo z njihovimi mesečnimi obroki. Banke že opažajo, da se tisti, ki imajo kredite s spremenljivo obrestno mero z daljšo ročnostjo odločajo za reprogramiranje in jih nadomestijo za kredite s fiksno obrestno mero.

V zadnjih mesecih veliko povpraševanja po stanovanjskih posojilih opažajo tudi v NLB. Pravijo, da je marsikdo skušal ujeti zgodovinski val nizkih obrestnih mer, nekateri pa so se odločili tudi, da staro posojilo s spremenljivo obrestno mero nadomestijo z novim s fiksno. Dodajajo, da gre pri tem običajno za kredite z daljšo ročnostjo in višjimi zneski, v večini stanovanjske, hipotekarne kredite. »Smiselnost najema novega kredita namesto starega je odvisna predvsem od vrednosti neodplačane glavnice, ročnosti posojila, pogojev, pod katerimi je bilo sklenjeno posojilo, pogojev novega posojila in seveda tudi stroškov menjave. Če želi kreditojemalec spremeniti način obrestovanja kredita pri NLB, lahko to stori na način, da najame novo posojilo z nespremenljivo obrestno mero, s katerim se odloči poplačati obstoječi kredit z variabilno obrestno mero.« Na višino stroškov bo pri NLB vplivalo več dejavnikov, predvsem višina kredita in vrsta zavarovanja.

Pri UniCreditu pravijo, da spremembe kreditnih pogojev obravnavajo individualno glede na pogoje, ki so bili določeni v prvotni kreditni pogojev. »Spremembe obrestne mere iz variabilne v fiksno ali obratno, se ureja s sklenitvijo nove kreditne pogodbe. Vsak kreditojemalec lahko zaprosi za spremembo kreditnih pogojev.« Glede stroškov pravijo, da so ti enaki kot pri sklenitvi nove kreditne pogodbe. »V tem primeru mora kreditojemalec predložiti celotno kreditno dokumentacijo, ki jo je banka skladno s pravilniki in ZpotK-2 dolžna pridobiti od kreditojemalca v primeru sklenitve nove kreditne pogodbe. Redni stroški odobritve kredita za nepremičninski kredit znašajo 700 EUR, čemur se prištejejo morebitni stroški predčasnega poplačila obstoječega kredita, cenitev nepremičnine ter notarski stroški.«

V Deželni banki Slovenije odgovarjajo, da je sprememba možna, strošek spremembe obrestne mere pa ni fiksen, temveč je odvisen od različnih dejavnikov (znesek kredita, način zavarovanja …).

V NKBM strankam omogočajo spremembo obrestne mere iz spremenljive v fiksno. »Z aneksom k obstoječi kreditni pogodbi lahko stranka spremeni višino obrestne mere, ne pa tudi vrsto obrestne mere. Opažamo, da se stranke hkrati s spremembo vrste obrestne mere odločajo še za dodatno zadolževanje, zato je sklenitev nove kreditne pogodbe neizogibna. Stranka mora torej skleniti novo kreditno pogodbo.« Pri spremembi strankam od 30. junija ne bodo zaračunavali stroškov odobritve. »V primeru poplačila obstoječega kredita z novim kreditom stranka tudi nima stroškov predčasnega odplačila kredita. Sicer pa je postopek popolnoma enak postopku sklenitve nove kreditne pogodbe. To pomeni, da kreditojemalec dostavi vso potrebno dokumentacijo kot ob najetju novega kredita, vključno z novo cenitvijo (cenitveno poročilo ne sme biti starejše od 3 mesecev). Ker gre za odobritev novega kredita, je potreben tudi novi vpis hipoteke pri notarju. Stroški notarja se obračunajo skladno s tarifo notarjev.« Dodajajo še, da v banki ponujajo tudi možnost zavarovanja prek Zavarovalnice Triglav. To pomeni, da stranka plača stroške zavarovalne premije, v tem primeru pa ni potrebna cenitev ali vpis hipoteke pri notarju.

»Pri SKB banki na obstoječem stanovanjskem ali potrošniškem kreditu ni možna zamenjava tipa obrestne mere (iz spremenljive v fiksno ali obratno) preko obstoječe pogodbe v obliki sklenitve aneksa. Stranka lahko vzame nov kredit z želenim tipom obrestne mere, s katerim se poplača obstoječi kredit,« odgovarjajo v SKB. Dodajajo, da če se stranka odloči za takšno menjavo, so stroški in postopek enaki kot pri vsakem najemu novega kredita ter obračunani skladno z vsakokrat veljavnim cenikom storitev SKB. »Za takšen korak se lahko odloči vsaka stranka, ne glede na vrsto kredita in ne glede na to, kdaj je bil kredit odobren.«