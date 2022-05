Ste bili tudi vi oškodovani? Zveza potrošnikov proti bankam napovedala kolektivno tožbo

Zveza potrošnikov Slovenija je najavila vložitev tožbe proti bankam zaradi neupoštevanja dejanske negativne vrednosti euriborja. Kot poudarjajo, je uaščita le močnejše strani nedopustna.

Kot navajajo v sporočilu za javnost, je večina bank in hranilnic pri posojilih z variabilno obrestno mero s posebnim določilom zavarovala svoje marže pred učinkom negativnega euriborja, niso pa določile skrajne višine v primeru naraščanja vrednosti euribor. »Pri ZPS takšno prakso, kjer kreditodajalec proti obrestnim rizikom zaščiti le sebe, ocenjujemo kot nedopustno in nepošteno. Prepričani smo, da bi zato morale banke pri izračunu pogodbene obrestne mere upoštevati dejansko, torej tudi negativno vrednost euribor,« še dodajajo.

Večji dobiček za banko, za potrošnika pa dodatna obremenitev

Obresti za posojilo z variabilno obrestno mero so sestavljene iz referenčne obrestne mere, običajno je to 3 ali 6 mesečni euribor in obrestnega pribitka (obrestne marže). Slednji ostaja praviloma nespremenjen do izteka posojila, vrednost obrestne mere euribor pa se skozi celotno odplačilno dobo spreminja, tako navzdol kot navzgor. »Njegovo zvišanje pomeni večji dobiček za banko, za potrošnika pa dodatno obremenitev v obliki zvišanja mesečne obveznosti in dražji kredit in obratno, če se referenčna obrestna mera zniža, to pomeni manjšo obveznost potrošnika in manjši dobiček za banko,« pojasnjujejo v ZPS.

Banke vnesle posebno klavzulo

Po besedah ZPS je večina bank in hranilnic v kreditne pogodbe vnesla t.i. ničelno klavzulo, s katero je določila, da se pri izračunu skupne obrestne mere namesto dejanske negativne vrednosti euriborja upošteva vrednost 0% in obresti v tem primeru določa zgolj višina pogodbenega pribitka (obrestna marža).

Takšno prakso, »kjer kreditodajalec zaščiti sebe in v posojilnih pogodbah omeji variabilni del obrestne mere navzdol, ne da bi hkrati določil tudi najvišjo obrestno mero in s tem zaščitil tudi potrošnika (kot šibkejšo stranko)«, v ZPS ocenjujejo kot nedopustno in nepošteno in v nasprotju z zakonom o varstvu potrošnikov, ki v 24. členu določa, da se pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene, če v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznosti strank.

ZPS poziva k enakopravnosti potrošnikov

Na Zvezi potrošnikov Slovenije smo že pred meseci banke preko njihovega združenja pozvali, da prenehajo z uporabo sporne klavzule in v korist kreditojemalcev tudi za nazaj upoštevajo dejansko negativno vrednost euribor. S pozivom za zaščito enakopravnosti potrošnikov v pogodbenih razmerjih s kreditodajalci smo seznanili tudi Banko Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Oškodovane potrošnike pozivajo, da se pridružijo se kolektivni tožbi ZPS »Spomnimo, na ZPS smo v kolektivnem sporu zoper banko Sparkasse že uspešno zaščitili pravice kreditojemalcev te banke, ki ni upoštevala dejanske negativne vrednosti euribor in je zgolj na podlagi obvestila obračunavala negativni euribor v vrednosti 0%. Sodišče je tako poslovno prakso označilo kot kršitev zakona in banki prepovedalo nadaljevanje te prakse. Ker se Sparkasse ni odzvala pozivu ZPS, naj svojim kreditojemalcem pravilno obračuna negativni euribor tudi za preteklo obdobje in jim vrne preplačila, bomo na ZPS vložili novo tožbo zoper Sparkasse. Ker so banke preko svojega združenja sporočile, da vztrajajo pri uporabi sporne »ničelne« klavzule v kreditnih pogodbah, pa je očitno, da bo tudi v tem primeru moralo odločiti sodišče. Zato smo objavili poziv kreditojemalcem Sparkasse in drugih bank, naj se nam pridružijo v postopku kolektivne tožbe ter z izpolnitvijo obrazca posredujejo podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo kolektivne tožbe za zaščito pravic potrošnikov.«

Kolektivno tožbo napovedali tudi v zavodu Kolektiv99

To pa očitno ne bo edina koletivna tožba proti bankam, saj so enako napovedali tudi v zavodu Kolektiv99. Kot so zapisali na njihovi spletni strani, so na podlagi indicev, ki so jih prejeli s strani potrošnikov, ob pomoči zunanjih strokovnjakov, izvedli pregled in analizo praks, ki jih izvajajo slovenske banke in hranilnice v razmerju do svojih komitentov.

»Na podlagi dostopnih informacij smo ugotovili, da je enajst slovenskih bank in hranilnic ter ena bančna podružnica tuje banke (Addiko Bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper, BANKA SPARKASSE d.d., BKS Bank AG Bančna podružnica, DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d,d., DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Sberbank banka d.d., SKB BANKA D.D. LJUBLJANA in UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) v razmerju do svojih komitentov izvajalo in izvaja več nepoštenih poslovnih praks, saj so v svojih pogodbenih razmerjih uporabljale in še uporabljajo prej omenjene nepoštene pogodbene pogoje (Floor praksa, Floor klavzula), s katerimi imajo korist predvsem banke v škodo potrošnikov, kreditojemalcev,« še poudarjajo v zavodu.