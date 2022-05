Odplačujete kredit? Primite se za denarnico, prihajajo slabi časi

Krediti se s počasnim dviganjem obrestnih mer dražijo že nekaj mesecev. Banke obresti dvigujejo s prvim dnem v mesecu, nekatere tudi večkrat na mesec. To večinoma velja za fiksne obrestne mere, variabilne so za zdaj ostajale enake.

Po letih negativnih vrednosti – vse od leta 2015 – zdaj euribor raste in že prebija ničelno obrestno mero. Ko bo šel v plus, bo to slabo za kreditojemalce, ki imajo posojila sklenjena z variabilno obrestno mero, po navadi je to 6-mesečni euribor + pribitek. Kdaj se bo to zgodilo? Euribor bo že prihodnji mesec začel vplivati na višino mesečnega obroka, piše Delo.

12-mesečna medbančna obrestna mera je že pozitivna, verjetno bo kmalu pozitivna tudi šestmesečna – in takrat bo konec veselice s poceni denarjem. Zgolj ta mesec se je šestmesečni euribor zvišal za več kot 0,2 odstotne točke, kar je eden večjih skokov v tako kratkem obdobju sploh. Zadnji podoben skok je bil leta 2011.

Čeprav so takšen potek finančniki napovedovali, se bo dvig ključne obrestne mere vse bolj poznal tudi pri zadolževanju slovenskih gospodinjstev. Bolj ko bo rasla vrednost euriborja, višje fiksne obrestne mere lahko pričakujemo. Zaradi tega je pričakovati, da se bo tudi kreditom, vezanim na variabilno obrestno mero, že zelo kmalu zvišal mesečni obrok odplačevanja.

Za koliko? Na pamet je nemogoče povedati, saj si en kredit ni enak drugemu; delež obresti v mesečnem obroku pa variira glede na to, ali ste na začetku, sredini ali koncu odplačevanja. A za približno predstavo: kdor je leta 2008, v obdobju rekordno visokega euriborja, mesečno plačeval okoli 750 evrov, je v časih poceni denarja mesečno za isti kredit odštel le okoli 550 evrov; kam bo šel obrok v prihodnjih letih, pa ne ve nihče.

Kdaj zamenjati kredit?

V slovenskih bankah so opazili trend prehajanja s kreditov s fleksibilno mero na kredite s fiksno obrestno mero, večina novih kreditov pa se jemlje na fiksno obrestno mero. Za sedem odstotkov so se medletno povečala posojila gospodinjstvom, pri čemer izstopa rast stanovanjskih posojil, poroča Delo. Vsi, ki so nameravali v kratkem kupiti nepremičnino in za to potrebujejo kredit, želijo izkoristiti še zadnje tedne ugodnih obresti pred napovedanim poslabšanjem.

Če pa že imate kredit in je vezan na fleksibilno obrestno mero, lahko še ujamete zadnji čas za zamenjavo z novim in s cenejšim. To se izplača tistim, ki imajo do konca izplačevanja več kot štiri leta, vrednost glavnice pa je več kot deset tisoč evrov. Seveda pa je treba preveriti pogoje novega posojila in stroške menjave pri posameznih bankah, saj se njihove ponudbe precej razlikujejo.