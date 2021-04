Koronavirus v Sloveniji postaja vse bolj nevaren?

Vse pogosteje so bolniki na intenzivni negi. FOTO: A. L.

Trenutno je v bolnišnicah 620 oseb s covidom, od tega jih intenzivno zdravljenje potrebuje 154. To pomeni, da intenzivno zdravljenje (v zdravstvu boste zasledili kratici EIT ali angleško ICU) potrebuje vsaka četrta oseba. Iz aktualnih podatkov je razvidno, da delež teh oseb narašča – letos je v povprečju znašal 19 odstotkov, trenutno pa je pri 25 – in še ni bil tako velik, kot je v zadnjih dneh. Kaj je razlog za takšne razmere, ko pa je večina starejših virus bodisi prebolela bodisi je cepljena? So se morebiti spremenili (beri: zaostrili) kriteriji, koga vse se sprejme v bolnišnico, je morebiti virus postal ljudem bolj nevaren?Odgovor nam je podala vodja strokovne skupine: »Razlog za večji odstotek sprejemov v EIT je to, da je v bolnišnicah zdaj več mlajših bolnikov. V obdobju drugega vala smo imeli več bolnikov v skrajnem starostnem obdobju, ki so imeli številne pridružene bolezni in so izpolnjevali kriterije krhkosti in kot takšni ne bi pridobili od zdravljenja v EIT. Kriteriji za sprejem v bolnišnico ostajajo nespremenjeni.«Zadnje podatke o koronavirusu v Sloveniji in aktualnih ukrepih najdete na povezavi