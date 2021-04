Zadnja odločitev vlade gostince dvignila na noge (VIDEO)

Sprejeti ukrepi veljajo za celotno državo (kot to predvideva oranžna faza semaforja ukrepov), pri čemer je izjema odpiranje turističnih nastanitev.

Hojs: Ob polnoči ni več omejitve prehajanja med statističnimi regijami

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zajc: Oddajanje sob pod določenimi pogoji, v treh regijah dovoljena strežba v notranjosti lokalov

Gostinci so veseli ponovnega odprtja gostinskih in nastanitvenih obratov. Vendar pa ne pristajajo na pogoj, da mora imeti gost za obisk notranjosti gostinskih in nastanitvenih obratov negativni test, potrdilo o cepljenju ali dokazilo o prebolelosti. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je zato vlado že pozvala, da te diskriminatorne pogoje nemudoma odpravi.

V lokal le testirani, cepljeni in prebolevniki

Vlada je zaradi vse boljših epidemioloških razmer v državi v sredo sprejela odločitev o sproščanju nekaterih ukrepov oziroma o dodatnem odpiranju nekaterih dejavnosti. Notranji ministerinz gospodarskega ministrstva sta pojasnila podrobnosti glede odlokov o omejitvi gibanja ter združevanja ljudi ter o sproščanju na področju gostinstva in turizma. V večjem delu Slovenije bo od sobote dovoljena strežba na terasi, v treh regijah (pomurski, goriški in obalno-kraški) pa boste lahko kavo spili tudi v notranjosti lokala, a pod določenimi pogoji. Gostinci menijo, da gre za diskriminacijo.Notranji minister Hojs je uvodoma pojasnil odloka glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi. Država je prešla v oranžno fazo, zato od danes ob polnoči ni več omejitve prehajanja med statističnimi regijami, je dejal. Druga sprememba pa se po njegovih besedah nanaša na organiziranje prireditev. Strokovna skupina je po Hojsovih besedah odločila, da se zbiranje ljudi (tudi tisto, ki se prijavlja na upravnih enotah in policiji v skladu z zakonom o zbiranju) omeji ne številko 10, nimamo več številke 100.Zbiranje v zaprtih prostorih omejeno na eno osebo na 30 kvadratnih metrov in ne več kot 10 skupno, na odprtem pa na 10 kvadratnih metrov ne več kot 10 ljudi. V zaprtih prostorih so še naprej obvezne maske, na odprtem pa takrat, ko se ne zagotavlja ustrezna razdalja.Pri prehajanju meja ni bistvenih sprememb. Zadnja sprememba pa je po ministrovih besedah vezana na lastnike nepremičnin, plovil, objektov v drugih državah - čas dovoljenega prehoda se povečuje iz 48 na 72 ur. Minister je dejal, da je od včeraj prejel na stotine elektronskih sporočil, ki so jih organizirano pošiljali lastniki nepremičnin. »Zapisali so, da smo ukinili HAT-teste, kar ne drži, za lastnike je ta veljaven.«Zajc je pojasnil, da se od ponedeljka dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob. Oddajanje namestitev je dovoljeno pod pogojem dokazil potrošnikov o testiranju, cepljenju ali prebolelosti. To velja za vso državo, ali izpolnjujete pogoje pa bo preverjalo osebje. Odlok o ponujanju blaga in storitev velja od 24. aprila od polnoči do 2. maja.V devetih statističnih regijah (koroška, podravska, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska in gorenjska) se določa izjeme, ki veljajo za oražno fazo sproščanja ukrepov. V teh regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežba na terasah in vrtovih.V pomurski, goriški in obalno-kraški regiji pa veljajo izjeme, ki načeloma veljajo za rumeno fazo sproščanja ukrepov, je pojasnil Zajc. Zato se pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti v notranjosti gostinskih obratov, vendar le pod pogojem testiranja, dokazila o prebolelosti, potrdila o cepljenju, pri čemer delovanje nočnih klubov, barov ali diskotek ni dovoljeno.V notranjosti gostinskih obratov, katerih obratovanje je dovoljeno v treh rumenih regijah, in v nastanitvenih obratih so lahko le gostje, ki imajo enega od štirih dokazil:• dokazilo o negativnem izvidu opravljenega PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur;• dokazilo o pozitivnem izvidu PCR-testa, ki je starejše od 10 dni, ne pa starejše od 6 mesecev, razen če zdravnik presodi drugače;• potrdilo, da so preboleli covid-19 in da od začetka simptomov ni minilo več kot pol leta;• potrdilo o cepljenju za covid-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva prozvajalca Pfizer preteklo najmanj 7 dni, pri Moderni, ruskem cepivu, SinoVacu, Biotechu in Sinopharmu pa najmanj 14 dni. Od prejema prvega odmerka proizvajalca AstraZeneca in indijskega cepiva pa mora preteči najmanj 21 dni, pri cepivu proizvajalca Johnson & Johnson pa najmanj 14 dni.