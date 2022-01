Koliko zaposlenih v UKC Ljubljana in UKC Maribor je cepljenih s tretjim odmerkom

Covidno potrdilo je vlada omejila na 270 dni, kar pa bo začelo veljati s februarjem. Podaljšati ga je mogoče s poživitvenim odmerkom (podaljša se tudi, če covid prebolite, a za 180 dni). V Sloveniji imamo do danes, po podatkih navedenih na spletni strani cepimose.si polno cepljenega 56,4 odstotka prebivalstva (1,19 milijona prebivalcev), število cepljenih s tretjim odmerkom pa se približuje pol milijona.

Med tistimi, ki so se prvi cepili, so tudi zaposleni v zdravstvu. Po letu od začetka cepljenja smo pri dveh največjih zdravstvenih inštitucijah pri nas preverili, koliko med njimi je cepljenih s tretjim odmerkom.

Iz UKC Ljubljana so odgovorili, da je med zdravniki in zobozdravniki 69-odstotkov cepljenih s tretjim, poživitvenim odmerkom, med medicinskimi sestrami je delež 31-odstoten, med vsemi zaposlenimi (administracija, farmacevti, strežnice, zunanji sodelavci …) pa 36-odstoten. »Cepljenje s tretjim odmerkom poteka po pričakovanjih. Za cepljenje s tretjim odmerkom je moralo namreč do nedavnega miniti šest mesecev od prejemka drugega odmerka.«

V UKC Maribor je s tretjim odmerkom cepljenih 28,02 odstotka zaposlenih. Med zdravniki je takšnih 56,45 odstotka, diplomiranih medicinskih sester je 24,66 odstotka, medicinskih sester 18,87, zdravstvenih sodelavcev 21,31 odstotka, nezdravstvenih delavcev pa 20,35 odstotka.