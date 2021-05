Ko Janez Janša izobesi izraelsko zastavo, policija pravi takole

4. člen



(izobešanje tuje zastave)



(1) Zastave tujih držav se lahko izobesijo tako, da so javno vidne ob uradnih ali delovnih obiskih šefov držav, uradnih delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav, ob mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali javnih shodih z mednarodno udeležbo ter pred hoteli in drugimi objekti, kjer se z izobešanjem označuje njihova namembnost.



(2) Zastave tujih držav se lahko izobesijo samo, če se s tem ne krni ugleda Republike Slovenije ali tuje države, smiselno na krajih in na način, kot ga določa predpis, ki ureja izobešanje zastave Republike Slovenije.

»V znak solidarnosti z Izraelom na stavbi vlade poleg slovenske in evropske tudi izraelska zastava. Obsojamo teroristične napade in stojimo ob strani Izraelu.« Tako je 14. maja na uradnem twitter profilu objavila vlada. Mnogi so ob tem opozorili na Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM), ki v 4. členu o izobešanju tujih zastav pravi:Ravno zaradi zapisanega v ZJRM so prepričani, da vlada s svojim početjem, ki je vnovič poskrbel za razdor tudi med Slovenci, krši obstoječo zakonodajo. Odzval se je tudi predsednik Borut Pahor , ki je na twitterju dejal, da »ni naklonjen izražanju stališč države glede mednarodnih vprašanj z izobešanjem zastav drugih držav«.Pri policiji smo preverili, ali so izobešanje zastave na pročelju vladne palače preiskali in kakšne so bile ugotovitve. Če niso preiskali, zakaj ne? »Policijska uprava Ljubljana je bila minuli vikend obveščena o izobešeni zastavi na poslopju državne ustanove v Ljubljani,« so nam v soboto odgovorili iz Policijske uprave Ljubljana. Dodali so še, da kršitve v povezavi z izobešanjem tujih zastav določata 4. in 14. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru, ter Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, policisti pa vse okoliščine še preverjajo.Manj dvomov je policija imela v 40 primerih, v katerih je prekrškarjem spisala globe ali izrekla opozorilo zaradi izobešanje tuje zastave (sankcije zaradi izobešanja zastave so navedene v 14. členu). Podatki Generalne policijske uprave (GPU) za zadnjih pet let so sledeči:6 (2 globi, 4 opozorila),2 (0 glob, 2 opozorili),16 (6 glob, 10 opozoril),6 (2 globi, 4 opozorila),8 (4 globe, 4 opozorila) in: 2 (1 globa, 1 opozorilo).»Policija vsak primer izobešanja zastave presoja posamično - od primera do primera, pri čemer zbira obvestila in ugotavlja okoliščine dejanja. V kolikor so izpolnjeni vsi elementi prekrška, zoper kršitelja lahko uvede predpisani prekrškovni postopek, v sklopu katerega izreče opozorilo, opomin, globo ali uvede redni prekrškovni postopek pred sodiščem,« so še pojasnili iz GPU.