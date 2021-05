V Gazi vojna, Janševa vlada medtem izobeša zastavo Izraela

Tudi v Avstriji in na Češkem

V znak solidarnosti z Izraelom je vlada na poslopju vlade poleg slovenske in evropske izobesila tudi izraelsko zastavo, je na Twitterju danes sporočila vlada. »Obsojamo teroristične napade in stojimo ob strani Izraelu«, so ob tem zapisali.V znak solidarnosti z Izraelom so izraelsko zastavo danes izobesili tudi v Avstriji in na Češkem. Avstrijski kanclerje sporočil, da so na poslopjih vlade in zunanjega ministrstva v Avstriji danes izobesili izraelsko zastavo v znak solidarnosti z judovsko državo. Ostro je obsodil napade proti Izraelu z območja Gaze.V izraz solidarnosti z Izraelom je izraelsko zastavo danes izobesil tudi češki predsednikna svoji uradni rezidenci na praškem gradu. Postavil jo je na mesto evropske zastave.Solidarnost izražajo v tednu, ko med Izraelom in skrajnimi palestinskimi skupinami z območja Gaze poteka medsebojno obstreljevanje, ki je zahtevalo na palestinski strani več kot sto življenj, na izraelski pa sedem.