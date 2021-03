Kdo od zunaj ruši stranke v koaliciji? Janša poimenoval »operativca«

V pogovoru na Planet TV se je predsednik vladeozrl na eno leto vladanja in spregovoril o nekataterih aktualnih tematikah.O podpori vlade je dejal, da o tem »odloča realno število glasov v parlamentu. Nedavno nazaj smo se prešteli, celo dvakrat, ob nezaupnici in glasovanju za ministra za zdravje, in vlada je dobila podporo 50 glasov.« O nestabilnosti znotraj koalicijskih strank pa povedal: »Spoštujemo suverenost drugih strank, čeprav smo vedeli, da je spor v DeSUS v veliki meri uvožen od zunaj s strani političnih sil trde levice in s pomočjo osrednjih medijev, in se v to nismo vmešavali. Vsaka stranka mora pri sebi razčistiti zunanje pritiske in slovenski politični prostor bo normalen, ko bo imel več suverenih strank.«O tem, kdo je v resnici tisti, ki ruši stranke, ki sodelujejo z vlado, pa je s prstom pokazal na. »On je operativec trde levice, ki sredi epidemije ruši vlado. Številni v trdi levici to vedo, nekateri tudi ne, in naivno mislijo, da sledijo nekim programskim ciljem lastnih strank. V resnici pa je to odraz nesuvernenosti teh strank, ki se pustijo voditi od zunaj,« je med drugim povedal.Znova je premier »udaril« tudi po medijih, menil je, da slovenski medijski prostor enostranski, s tem je po njegovem povezana tudi vloga twitterja: »V državah, kjer je medijski prostor normalen, vsi Twitter uporabljajo kot dodatek. Kjer pa osrednji mediji opravljajo vlogo podaljškov političnih strank, je Twitter obramba pred cenzuro.« Medijem je tudi očital, da ne poročajo o ključnih problemih, dogajanju na ustavnem sodišču, na računskem sodišču.Med drugim se je odzval tudi na odmevni molk pravosodne ministricev oddaji Studio City in o delu tožilstva dejal, da je vlada v tem mandatu imenovala vrsto tožilcev, nekaterih še ni, da pa bo v primerjavi z državnim tožilstvom odločila s svetlobno hitrostjo. »Več kot milijarda evrov je bila oprana v največji državni banki pred več kot 10 leti pa s strani tožilstva ni bilo še nobene obtožnice. Ste morda v primeru TEŠ 6, ko podjetje priznava korupcijo in so o tem poročali mediji, videli kakšno obtožnico tožilstva?«Ko je beseda tekla o sprejemanju epidemioloških ukrepov pa je med drugim razkril, kdo je bil ob začetku epidemije največji zagovornik obveznega nošenja mask: »Kar se tiče nošenja mask, je bila odločitev sprejeta neko noč v Cankarjevem domu v prvem valu epidemije, ko smo se stran od kamer sestali s tistimi, ki so se z epidemijo borili v prvi bojni liniji. Predstavniki mladih zdravnikov so zelo glasno, odločno in argumentirano terjali maske.«