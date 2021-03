Janez Janša stopil pred kamero in pokazal s prstom na ...

To so glavni cilji v naslednjem letu

Zdravstvo iz enotnega plačnega sistema

Spremembe v vladi

Boj za vsako delovno mesto

Minister Tonin v karanteni

Mineva eno leto od nastopa vlade. Najbolj jo je zagotovo zaznamoval boj z novim koronavirusom (covid 19). Premier pravi, da so kar 80 odstotkov časa namenjali temu.Je pa novinarsko začel z izražanjem mnenja, zakaj je vlada, ki ni bila zrušena, odstopila. Po njegovih besedah je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pred štirimi leti opravila nadzor v Slovenji glede pandemije, ugotovitve pa so bile po besedah premierja relativno slabe. WHO je dala tudi predloge za izboljšave, a naj ne bi bilo storjenega ničesar. Janša krivi predvsem prejšnjo vlado: »Mislim, da je to eden od razlogov, da so na začetku epidemije, vrglo puško v koruzo.« Dodal je: »Kar ni bilo narejeno v štirih letih, smo mi v parih mesecih.«Po relativno uspešno prestanem prvem valu, so, tako Janša, opozarjali na prihod drugega. A po besedah Janše se ga v Sloveniji na splošno ni dovolj resno vzelo.Z realnostjo je pričakovati tretji val, je jasen. Janša je bil kritičen do opozicije, ki da je epidemijo izkoriščala za boj za oblast. Napovedal je, da bo predsednik države na zaprosilo vlade organiziral sestanek z njimi, pričakujejo pa od opozicije, ki so zdravorazumski, ne bo metala polen pod noge: »Lahko kritizirajo vlado, lahko delajo kar hočejo, naj pa ne rušijo ukrepov.«V zaključnem letu bodo realizirali ključne točke iz koalicijske pogodbe. Najprej je izpostavil debirokratizacijo, ki naj bi državljanom prihranile veliko evrov in veliko časa. Drugi cilj je decentralizacija: Slovenija ni samo Ljubljana in ponekod potrebujejo dodatno skrb, nove programe in drugo.Izpostavil je pomanjkanje kadrov v zdravstvu. Janša je dejal, da se je začela zaključna faza prenove plačnega sistema. Med drugim je dejal, da se bo zdravstveni sistem izločil iz enotnega plačnega sistema in na podlagi tega bo mogoče zagotoviti dovolj kadra in na tej osnovi postaviti nekatere druge reorganizacije, ki so potrebne, je dodal.Izpostavil je, da se je v sestavi vlade nekaj spremenilo. Stranka Desus je postala konstruktivna opozicija, a njihov ministerje še vedno minister. Janša je pojasnil, da so poslanci poslanske skupine Desus ugotovili, da je v preteklem letu vse, kar je bilo z vidika njihovih predlogov, ki so del koalicijske pogodbe, obravnavano in tudi realizirano. Da s koalicijsko pogodbo nimajo težav, da so pripravljeni vsebine, ki so jih zagovarjali pred enim letom, zagovarjati še naprej. Formalno sicer niso del koalicije, a minister Podgoršek uživa podporo poslanske skupine Desus.Pospredsednik vlade, minister za gospodarstvo,je napovedal boj za delovna mesta, za vsako delovno mesto. Napovedal je, da bo še danes šel v Ormož, kjer so napovedali odpuščanja prek 500 zaposlenih. A Počivalšek miri, tiste, ki se bojijo za službe, da je dovolj sredstev za nadaljevanje ukrepov, ki ščitijo delovna mesta.Opozicijo opominja, da ni čas za rušenje, ampak za sodelovanje.Svoje javljanje je podpredsednik vlade, minister za obrambo,opravil iz karantene, saj je imel prejšnji teden rizični stik, je potrdil. Napovedal je prave reforme (ni bil konkreten), je pa v nadaljevanju omenjal zdravstvo. Bilo je uspešno v boju s covidom, vendar so določene stvari stale, čakalne dobe se podaljšujejo, in od odgovornosti ne bežijo. Njegova objektiva ocena je, da nam ne gre tako slabo, saj zunanja strokovna javnost zaupa temu, kar ta vlada in naša država počne.Želi si, da bi iskali več točk, ki nas združujejo, da Slovenijo premaknemo naprej.