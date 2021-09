Kdaj smem k zdravniku, če ne izpolnjujem PCT pogoja

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes zagotovil, da bodo ne glede na uvedbo pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) za zdravstvene preglede vsi bolniki, ki potrebujejo nujno oskrbo, to tudi prejeli. V izjavi medijem je zagotovil, da v primeru, da bo pacientov pregled odpovedan in se bo kasneje njegovo zdravstveno stanje poslabšalo, ta razumljen kot nujen primer in mu bo stroka nudila vso potrebno zdravstveno oskrbo. Poudaril je, da mora zdravstvo ostati varno okolje, kjer se bolniki zdravijo in ne tvegajo okužbe z novim koronavirusom.

Pri tem je poudaril, da je stroka vedno ocenjevala nujnost primerov. »Za vsako stanje v zdravstvu oziroma njegovo oceno, ali gre za nujno ali ne, nujno poda stroka in tukaj pač stroka, ki ob vhodu v zdravstveni zavod spremlja protokol PCT, tudi oceni, kakšna je situacija oziroma potrebe po nadaljnjih zdravstvenih storitvah,« je dejal Poklukar.

Od srede veljajo nova strožja PCT pravila. Med drugim je treba omenjeni pogoj izpolnjevati pri obisku zdravnika. A pozor. Tu je predvidena izjema in sicer, da PCT pogoj ni treba izpolnjevati, ko gre za nujno medicinsko pomoč.Iz UKC Maribor so pojasnili, da »pojem 'nujna medicinska pomoč' ne opredeljuje le urgentnih stanj, pač pa tudi vse zdravstvene storitve, ki bi v primeru opustitve ali prestavitve na kasnejši termin lahko ogrozile ali poslabšale zdravstveno stanje pacienta«. Pri tem dodajajo, da bodo v primeru kakršnega koli dvoma dosledno ščitili zdravje pacienta.Dodali so še, da testiranje plača zavod za paciente v naslednjih primerih:– nujna medicinske pomoči, kamor sodi Urgentni center (vključno z INP),– vse urgentne ambulante, vključno z ambulanto na psihiatriji,– onkološki pacienti,– pacienti na dializi,– pacienti z zdravstveno diagnozo, zaradi katere cepljenje ni dovoljeno.Predložitev testa prav tako ni potrebna:– osebam, ki so mlajše od 12 let,– osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta, oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase.Pri njih je samoplačniško testiranje za zunanje uporabnike mogoče v kontejnerjih, ki se nahajajo ob vhodu v UKC Maribor. Kot navajajo, stane 9,5 evra, izdatek pa obiskovalec poravna pred testom (med 8. in 18. uro).