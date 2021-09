Preverjanje PCT: to je inšpektorjem naročil minister

Minister za javno upravo in predsednik inšpekcijskega svetaje danes inšpekcijske organe pozval, naj pri nadzoru spoštovanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja dajo poudarek preventivi in opozarjanju. »Neskladij bo potem manj, zavezanci pa bodo tak odlok lažje sprejeli in upoštevali,« je ob tem poudaril.Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, je bila današnja seja sklicana na pobudo Koritnika. Na njej so se inšpekcijski organi seznanili za novim vladnim odlokom, s katerim je vlada zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja novih okužb. Med njimi je, razen redkih izjem, obveza izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) za vse zaposlene in uporabnike storitev. Odlok začne veljati v sredo.Koritnik je člane inšpekcijskega sveta seznanil z vsebino omenjenega odloka ter jih pozval h koordiniranemu in usklajenemu delu. Predlagal je, da se vse inšpekcije, ki bodo od srede izvajale nadzor nad spoštovanjem odloka, povežejo med seboj, predvsem pa z zdravstvenim inšpektoratom. Namen akcij je preventiva, s katero se pri zavezancih spodbudi spoštovanje navedenega odloka, saj je situacija v državi glede okužb resna, je ob tem poudaril minister.