Od srede veljajo nova PCT-pravila. Kdo vse jih mora izpolnjevati?

Pozitiven hitri test

Osebe, ki se ne morejo cepiti, ker imajo za to zdravstvene razloge, se testirajo. Strošek pokrije država.

Stroške testiranj za delavce nosi delodajalec, je jasen Simon Zajc.

Izjeme pri PCT-pogoju

V trgovino le s PCT-pogojem, a izjema so ...

Kako bo potekalo nadzorovano samotestiranje zaposlenih?

Danes je bila vladna novinarska tiskovna konferenca posvečena podrobnosti o strožjih PCT-pravilih. Sodelovala sta državni sekretar na ministrstvu za zdravjein državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvoZadnje podatke o novem koronavirusu v Sloveniji najdete v članku Epidemiološka slika v Sloveniji se še naprej slabša: to so zadnje koronaštevilke Državni sekretar Franc Vindišarje predstavil popravljeni odlok o PCT. »Odlok PCT, ki vam ga bom predstavil danes, je bil pripravljen z namenom, da zagotovi maksimalno zaščito vseh državljanov Republike Slovenije,« je začel Vindišar in prosil za dosledno izvajanje vseh ukrepov. V času opravljanja dela ga morajo izvajati vsi delavci in osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcih ali opravljajo samostojno dejavnost.Sprememba je pri prebolevnikih: pozitiven test mora biti starejši od 10 dni in star manj kot 180 dni. Vmes je država veljavnost podaljšala na 240 dni, nato pa spet skrajšala na 180. Vindišar pojasnjuje, da zato, ker imajo tako druge države in niso želeli povzročati zmede.Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. A s takšnim testom ni mogoče pridobiti QR-kode. Sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT delodajalec lahko uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti, pravi Vindišar.Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru je plačnik država.PCT-pogoj je treba izpolnjevati tudi na področju zdravstvenih storitev. Če gre za nujne zdravstvene storitve, potem ne, je izpostavil državni sekretar z ministrstva za zdravje.Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:– mlajšim od 12 let,– osebam, ki pripeljejo otroka v vrtec, 1.–3. razred OŠ, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v OŠ s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,– osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase in– učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.Glede mask: ostajajo obvezne v notranjih prostorih in zunanjih, kjer ni mogoče vzdrževati 1,5 metra razdalje. Odlok začne veljati to sredo.Za njim je oder zasedel. PCT morajo tako od srede izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali pa so prisotni pri izvajanju dejavnosti, torej vsi potrošniki. Izjema je oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami. Če gre za trgovino znotraj trgovskega središča, PCT-pogoj potrebujete.Vsi potrošniki, ki niso cepljeni ali prebolevniki, morajo hitri test opravljati na 48 ur ali PCR-test na 72 ur. »Če PCT-pogoja ne izpolnjuje, ne more koristiti storitve,« je jasen Zajc.Pojasnil je, da se bo že ob vstopu v trgovski center preverjalo, ali je izpolnjen pogoj PCT.Pa bencinski servisi? Zajc je jasen: za vstop nv bencinski servis je treba izpolnjevati PCT-pogoj.V prostoru, ki ga delodajalec določi s pooblaščeno osebo, pride zaposleni, dobi potrebni test, opravi test in na evidenčni list se to evidentira, vse to pa spremlja pooblaščena oseba delodajalca.