Slovenija bi Hrvaško lahko razglasila za nevarno

Minister za zdravje Tomaž Gantar je zaskrbljen. FOTO: Leon Vidic, Delo

Nijz: Hrvaška (še) varna

Okužbe v Zadru

»Hrvaška v resnici postaja epidemiološko nevarna država, tudi glede ponovnega širjenja virusa v Sloveniji. Skrb je na mestu,« je izjavil minister za zdravjeza Pop TV. »Takoj ko se bo povečalo število okužb v Sloveniji in bo ugotovljeno, da so te vnesene iz Hrvaške, ali pa če se bo tam to višje število okuženih na dnevni ravni ustalilo, bo država postala rdeča cona in bo uvedena karantena za vse, ki prihajajo iz Hrvaške.«Slovence, ki se odpravljajo na Hrvaško, je minister opozoril, da lahko ob vrnitvi domov naletijo na karanteno, če ne bodo spremljali obvestil: »Glede na to, da se Hrvaška giblje v nevarnem območju, je ta nevarnost realna.« Gantar je sicer zaskrbljen, ker le malo ljudi še vedno upošteva zaščitne ukrepe. Povsod število okuženih narašča, zadeva ni zaključena, je posvaril.Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je sicer v ponedeljek sporočil, da Hrvaška kljub povečanemu številu okuženih ostaja na seznamu epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez karantene in potrjenega negativnega testa na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od treh dni. Takšne države imajo manj od 10 novih okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh in skupaj 10 tisoč testov na milijon državljanov.Seznam držav, iz katerih lahko v Slovenijo ljudje vstopajo brez omejitev, lahko preverite tukaj . Seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko pa najdete na tej povezavi Na Hrvaškem je od nedelje v središču pozornosti dogajanje na teniškem turnirju v Zadru, kjer je zavladala panika za tem, ko je eden izmed udeležencev, bolgarski zvezdnikv nedeljo sporočil, da je pozitiven na sars-cov-2. Testirali so še več teniških igralcev, trije so bili pozitivni. Ali je pozitiven tudi prvi igralec sveta Srb, naj bi bilo znano danes popoldne. Okužen je tudi petletnik, ki se je družil s teniškimi zvezdniki Zaradi udeležbe na turnirju, čeprav sta bila le med gledalci, se bosta testirala tudi hrvaški premierin mariborski župan