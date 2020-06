Odločeno, maske so spet obvezne

»Sprejeli smo sklep, da je ponovno potrebna obvezna raba zaščitnih mask. Razlog je v tem, ker beležimo večje število okužb, zato smo se odločili za ta ukrep. Maske v zaprtih prostorih in javnih transportnih sredstvih so obvezne,« je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister za zdravje. Dodal je še, da se je v preteklosti ta ukrep izkazal za učinkovitega in da se bo na dva tedna preverjalo ali je tak ukrep še potreben.je pred tem povedal še, da je današnja epidemiološka slika je nekoliko boljša. O sedmih novih okužbah, ki so bile potrjene v torek je povedal, da so tri iz uvoza, za enega okuženega ni mogoče ugotoviti, od kod je prišla infekcija, za dva pa še poteka preiskava, od kod je prišla okužba.Kot smo že poročali, je bilo v Sloveniji v ponedeljek odkritih 13 okužb z novim koronavirusom, v torek pa še sedem. Zaradi koronavirusa je trenutno hospitaliziranih sedem oseb. Infektologinjaje na novinarski konferenci danes povedala, da so vladi predlagali, da se znova uvede obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih.