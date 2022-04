Rekord? Jelka pobarvala več kot tisoč jajc (FOTO)

Med Podpečjo in Iško vasjo na Ljubljanskem barju, ob vznožju 1107 metrov visokega Krima, je nekaj razpotegnjenih vasi, kjer so meje posameznih zaselkov že zabrisane; le krajevne table jih ločijo drugo od druge. To so Vrbljene, Strahomer in Tomišelj v občini Ig. Med ljudmi so se stkale močne vezi, saj kake sosedske nevoščljivosti ne poznajo, vse to pa močno prispeva k dobremu delu Turističnega društva Krim.

Želje za mir

Člani vsako leto organizirajo več dogodkov, ki so znani širšemu krogu ljudi. Najbolj priljubljeno je bilo srečanje harmonikarjev, ob božiču pripravijo jaslice v naravni velikosti, znani so še po miklavževanju in blagoslovu konj na štefanovo. Pred dvajsetimi leti so se odločili, da bodo na prav poseben način zaznamovali velikonočne praznike. Letošnjo razstavo so po dveletnem premoru, ki ga je povzročil novi koronavirus, pripravili še posebno skrbno.

Iva Lesica je mojstrica domače peke.

Že ob vstopu v dvorano domačega gasilskega doma v Vrbljenah je bilo kaj videti, saj je zasijala v lepoti velike noči. To je, čeprav daleč o mestnih središč, odličen prikaz praznovanja tega praznika, saj smo lahko videli več kot 2000 pirhov, številne in raznolike potice ter druge sladke dobrote, poleg tega še črno kuhinjo, košare, ki jih nesemo k blagoslovu jedil, in končno tudi prikaz stare hiše in velikonočnega zajtrka.

Korona je kar dvakrat zapored prekrižala načrte članicam in članom TD Krim. Leta 2020 so že začeli priprave na vsakoletno razstavo, Jelka Minatti kot ena od najbolj zagretih članic je januarja in februarja že barvala jajca, potem pa je sledila odpoved. Niti lani v velikonočnem času niso mogli izpeljati prikaza, kako se na robu Ljubljanskega barja pripravljajo na veliko noč in kako jo praznujejo. Letos so se nadvse razveselili sproščanja protikoronskih ukrepov in razstavo uspešno izpeljali. Na ogled je bila minulo soboto popoldne in na cvetno nedeljo ves dan.

Darja Modic povezuje vse niti razstave. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

»Po navadi smo razstave pripravljali na določene teme, letos pa se tega nismo lotili,« je ob ogledu povedala Darja Modic, ki povezuje vse niti razstave, seveda tudi vse članice in člane, ki vsak po svoje prispevajo svoj delež k uspešnosti njihovega velikonočnega prikaza.

»Poleg razstave pirhov in sladkih jedi smo na odru dvorane pripravili prikaz stare hiše, torej glavnega prostora nekdanje kmečke hiše, skupaj s kuhinjo in kmečko pečjo. Ob tem smo prostor izkoristili še za ureditev kuhinjskega kota, kjer smo pokazali, kakšen je na vasi velikonočni zajtrk. Vhod v dvorano smo posvetili času primerno, torej vojni v Ukrajini, in želji, da bi končno spet zavladal mir.«

Pirhe shranila

Gospodinje so imele v dneh pred razstavo dodobra razgrete pečice, saj so spekle potice, različne vrste kruha, pletenice, košarice iz testa in še kaj drugega. »Naše članice so bile zelo pridne, to moram res poudariti,« je povedala Modičeva.

2000 pirhov so razstavili.

»Pečejo vse po vrsti, za kar pa so zelo dobro usposobljene. Na ogled so bile potratne potice, poleg tega še orehova in kokosova, ena od gospodinj pa je spekla tudi izjemno velik šarkelj. Naše razstave ni brez velikonočnih ptičkov naše članice Ive Lesica, Darja Modic je še povedala, da je hvaležna sodelavkam, ki so se pridružile razstavi: »To so Darinka Gorenčič, ki je med drugim pobarvala jajca, tako da so nastali ljubki pingvini, Jelka Minatti, ki je spet podrla rekord v barvanju jajc, Iva Lesica, ki je prispevala zdaj že znamenite velikonočne ptičke, Hermina Oblak je spekla prav posebno pletenico skupaj s steklenico vina, Mojca Lenarčič in Andreja Sodec pa sta izdelali rožice iz krep papirja.

Mogoče sem katero izpustila in naj mi nihče ne zameri – vsem sem iskreno hvaležna za njihovo pomoč in prispevek za uspešnost razstave. Pohvaliti moram tudi otroke iz vrtca in osnovne šole Tomišelj, ki so pripravili svoj kot in ga okrasili z velikonočnimi izdelki in motivi.«

Pred dvajsetimi leti so se odločili, da bodo na prav poseben način zaznamovali velikonočne praznike.

Jelka Minatti je povedala, da je bila zelo razočarana, ko je pred dvema letoma izvedela, da bo razstava odpadla. »Takrat, torej leta 2020, sem imela že kar precej jajc pobarvanih in pripravljenih za razstavo. Ker barvam surova, sem jih lahko prihranila v platojih, tako da so počakala do letošnje razstave. Uporabljam najrazličnejše tehnike barvanja in okraševanja, kar pa zahteva veliko natančnosti.

Pravijo, da sem svojevrstna rekorderka, saj sem za letošnjo velikonočno razstavo pripravila več kot tisoč pirhov, vseh skupaj pa je bilo na ogled več kot dva tisoč. Mogoče sem res rekorderka, a ne smemo pozabiti tudi na druge prizadevne gospodinje, ki za razstavo pripravijo najrazličnejše potice in druge sladke dobrote, pa velikonočne jedi, na primer šunke v testu, domače klobase, žolco in podobno. Vsaka po svojih najboljših močeh pripravi tisto, kar ji najbolj leži,« poudarja Minattijeva.

Mogoče sem res rekorderka, a ne smemo pozabiti tudi na druge prizadevne gospodinje.

Modičeva nas je opozorila še na veliko jajce, ki ga je za razstavo izdelala Minattijeva. Na osnovo v obliki velikega jajca je nalepila papir, nanj pa zdrobljene jajčne olupke. Po oceni naj bi za to jajce uporabila kar 4000 jajčnih olupkov.

Razstava je bila prava paša za oči.

Več kot dvesto pingvinov

Kokoška z jajci

Pletena košarica za pirhe

Velikonočni zajtrk