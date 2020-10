Jelinčič usekal: Imajo najvišje plače in čas, da gredo ob 12. uri na tržnico po solato

je v Državnem zboru premierjupostavil vprašanje glede plač v zdravstvu in sodstvu, češ da imajo tam nekateri posamezniki najvišje plače v javni upravi, hkrati pa da je ravno v teh dveh kritičnih panogah, kot ju je poimenoval prvak SNS, največ napak ter čakalnih vrst oziroma sodnih problemov.Preberite tudi:Jelinčič je omenil, da imamo v zdravstvu izredno slabo plačane medicinske sestre, po drugi strani pa je med 50 prvih oseb, ki dobivajo visoke plače, 47 oseb iz zdravstva. Najvišjo plačo v javni upravi je imel marca višji zdravnik specialist iz UKC Ljubljane – 17.808 evrov -, maja pa prav tako zdravnik iz UKC Ljubljana – 27.045 evrov. Aprila je najvišjo plačo dobil višji državni tožilec Vrhovnega državnega tožilstva – 39.992 evrov, junija pa je bil na prvem mestu višji pravosodni svetovalec Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, ki je dobil mesečno plačo 50.011 evrov, je našteval poslanec. Dodal je še, da se lahko zgrozimo, ko te plače primerjamo s plačami drugih funkcionarjev oziroma drugih uslužbencev v javnem sektorju.»Kako je mogoče, da nekateri dobivajo take denarje, pa ravno v njihovih sektorjih je največ napak, največ čakalnih vrst, največ nerešenih sodnih problemov, največ problematike, ob tem, da imajo neskončno časa za to, da lahko gredo potem tudi večina gospa, predvsem gospa iz sodišča, že ob dvanajstih na tržnico po svežo solato,« je komentiral Jelinčič in Janšo vprašal, ali namerava vlada popraviti ta nesorazmerja.Preberite tudi:Janša je priznal, da ima plačni sistem v Sloveniji veliko lukenj, da smo daleč od tega, da bi se vedno in povsod nagrajevalo boljše delo in boljše gospodarjenje. »Korekcije so nujne in namen te Vlade je v skladu s policijsko pogodbo, da storitveni del javnega sektorja, se pravi, da tisti del javnega sektorja, ki je zelo težko delati neposredne primerjave, urejamo posebej, administrativni del, ker je to lažje, pa ohranimo kot enoten plačni sistem,« je napovedal, a dodal, da je do končne rešitve še kar dolga pot.Premier je ob tem zavrnil, da so plače nekaterih tako visoke: »Ajpes objavlja te podatke ves čas in posamezniki, tudi zdravstvo, ki dežurajo, ki imajo neke dodatne vire, potem tukaj drastično izstopajo. To verjetno niso njihove povprečne mesečne plače. Jaz si težko predstavljam, da bi nekdo dobil 50 tisoč evrov mesečne plače, so pa razni poračuni, dodatki, itn., in tukaj so anomalije, absolutno, tako da, je to eno od prioritet, da se to odpravi.« Omenil je še, da ko so spomladi omejili plače funkcionarjem, je sodstvo protestiralo, češ da ustavno sodišče tega ne dopušča in so jih zato izpustili.Preberite tudi:Jelinčič je vztrajal, da je med tisoč najbolje plačanih v javnem sektorju okoli 900 zdravnikov, ostalo pa »povečini gospoda iz pravosodnega sektorja. In med temi tisočimi ni ne predsednika vlade, ne predsednika države, ne ministrov, ne poslancev.« Dodal je še, da je povprečna plača 50 najbolje plačanih okoli 12 tisoč evrov, »kar je bistveno več kot imajo predsednik vlade, države, ministri, poslanci, ki imajo okoli pet tisoč tisoč evrov plače.«