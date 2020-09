Premier udaril po javni upravi (VIDEO)

Predsednik vladeje na poslovnem zajtrku AmCham v Ljubljani dejal, da je administracija v Sloveniji velik problem. »Tretjič vodim vlado in žal moram reči, da je administracija, ki smo jo dobili v roke marca letos, v povprečju najslabša do zdaj. Slabša od tiste, ki smo jo kot Demosova vlada podedovali od socialističnega izvršnega sveta. Zakaj? Ker se je peljala politika, na podlagi katere se je v tem zelo pomembnem sektorju za delovanje države vpeljala neka uravnilovka, in če je nekdo, ki je na začetku svoje kariere in si želi ustvariti dom in družino, lahko dobi v neki firmi trikrat večjo plačo kot na nekem ministrstvu, bo šel tja.«Opozoril je, da je trg dela od vstopa v Evropsko unijo širši in da zato takšni kadri z znanjem odhajajo tja. Seveda za precej višjo plačo, kot bi jo dobili v Sloveniji. Iz svoje izkušnje je dejal, da je od 300 ljudi, ki so jih načrtno šolali za sodelovanje v vodenju EU v prvem mandatu, več kot 250 v tujini. »Nismo jih bili sposobni zadržati,« je dejal. »Ni šlo samo za plače, šlo je zato, da niso bili zaželeni, ker so bili prekonkurenčni za to okolje.«Cilj je torej zmanjšati to razliko: da bosta administracija, javni sektor na nivoju časa. »So sposobni ljudje, ki se trudijo, ki delajo prek tega, kar so plačani, je pa večina, ki se uravnilovki prilagaja.« Dodal je, da se pogovarjajo, kako spremeniti plačni sistem v javnem sektorju, a je to zahtevna stvar. »Če tega ne premaknemo, se bo razkorak večal.«