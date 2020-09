Jelinčiču pisala mama, da je hči po prihodu iz vrtca govorila albansko, Janša odgovarja (VIDEO)

Premierje na poslansko vprašanjeiz SNS o statusu priseljencev iz tretjih držav in njihovih socialnih transferjih spomnil, da koalicijska pogodba predvideva reformo socialnih transferjev. Tudi z novelo zakona o tujcih bo mogoče popraviti luknjičaste predpise, meni.Jelinčič je med postavljanjem vprašanj poslancev premierju dejal, da je priseljencev iz drugih delov nekdanje Jugoslavije pri nas približno 200 tisoč, na črno pa še okoli 50 tisoč ter da vsi ti ljudje dobivajo socialne transferje. Samo na Kosovu po trditvah Jelinčiča iz bankomatov dvignejo približno 34 milijonov evrov denarja, ki ga iz Slovenije transferirajo iz socialnih transferjev. »Slovenski jezik in slovenska identiteta izginjata. Jaz sem dobil pismo ene prestrašene mame iz Slovenske Bistrice, ki je napisala: 'Moja tri leta in pol stara hči me je danes po prihodu iz vrtca namreč doma začela ogovarjati v albanščini.' Kaj se bo s tem naredilo?« je premierja vprašal Jelinčič in dodal, da prihaja do pogostih zlorab na upravnih enotah, kjer na enem naslovu registrirajo po več deset ljudi.Janša je odvrnil, da ne more razumeti, kako lahko na nekaterih upravnih enotah na naslovih, kjer je prijavljenih že sto, vpisujejo kraj bivališča za dodatne ljudi. Na večini upravnih enot tega sicer ni, izstopa pa mariborska, je povedal. Tu bo moralo pristojno ministrstvo izvesti dodatni nadzor, je prepričan.Po njegovih besedah so problematični primeri, kjer je na stotih ali dvestotih kvadratnih metrih prijavljenih na stotine ljudi. Tu gre tudi za izkoriščanje nastanjenih, saj morajo lastnikom nepremičnine veliko plačati. Za inšpekcijo to ni tako težka naloga, da jo reši, saj se da veliko odkriti že s primerjavo podatkov, je pojasnil.Jelinčič je predlagal tudi razpravo o tem, o čemer bo državni zbor odločal v četrtek.