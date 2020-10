Möderndorfer očital Janši pijanost, ta se mu je najprej zahvalil

»Odgovorite v stilu predsednika vlade«

Jani Möderndorfer je premierju postavil vprašanje glede priprav na drugi val epidemije. FOTO: RTV Slovenija

V državnem zboru (DZ) se je z vprašanji premierjuzačelo oktobrsko plenarno zasedanje. Med prvimi, ki so na predsednika vlade naslovili vprašanje, je bil poslanec LMŠMöderndorfer je Janši očital, da so, kar se tiče covida, v drugi fazi »seveda pijani od veselja, da vam je uspelo v prvem delu«, pogoreli in da so prepozno začeli ukrepati. Najprej so zamudili z zapiranjem meje s Hrvaško (Janša se je po njegovem raje dogovoril s hrvaškim premierjem, da bodo odložili vse skupaj na začetek šole), nato pa še z drugimi ukrepi.»Danes imamo premalo postelj za bolnike s covidom, premalo aktiviranih zdravnikov, ne premalo zdravnikov, aktiviranih zdravnikov in zdravstvenih delavcev, nimamo tako imenovane 'covid bolnišnice', kjer bi lahko izolirali tovrstne paciente in na ta način tudi omogočili, da bi izvajali vse preventivne in kurativne zdravstvene postopke, da se ne bi oslabilo zdravstveno stanje vseh prebivalcev v državi,« je dejal Möderndorfer. Janšo je pozval, naj odgovori ne v stilu twitterja, ampak v stilu predsednika vlade ljudem.Janša se je poslancu najprej zahvalil, ker »nosite masko končno in ne ignorirate več predpisov«. Möderndorfer se je na to odzval, da si ni niti domišljal, da ne bo Janša preskočil »osebne diskvalifikacije, to je pač vaš stil. Lahko bi sicer našteval, kdaj se boste nehali rokovati s politiki, ki jih srečujete, pa jim kar naprej segate v roke, pa tega ne počnem, to ni moj stil.«Preberite tudi:Janša je zavrnil očitke, da država poleti ni ustrezno ravnala, da pa bo po koncu drugega vala moč primerjati, kdo je bil uspešen in kdo ni bil. »Ko je naša vlada prevzela na začetku epidemije mandat, je bilo v Sloveniji ob vseh možnih rezervah in naporih takrat na voljo okoli 120 postelj za oskrbo za bolnike s covidom. Danes je teh kapacitet bistveno več, najmanj 400, ob manjšem zaustavljanju drugih dejavnosti kot spomladi. Absolutno pa ni bilo mogoče v tem času podvojiti zdravstvenega ali pa negovalnega kadra, ker medicinske sestre in zdravnika ne izšolaš v šestih mesecih in to vsi vemo.«Preberite tudi:Glede zapiranja meje s Hrvaško poleti je Janša odvrnil, da je bila Slovenija ena od prvih držav, ki je zaprla mejo s Hrvaško pred šolskimi počitnicami. »Je pa res, da se je poleti, ko so bile meje odprte, virus zlasti med mlajšo generacijo prenesel naprej.« Omenil je primer Nizozemske, ki ima po splošnem prepričanju najboljši zdravstveni sistem v Evropi, a že dva, tri dni vozijo bolnike v Nemčijo.Glede aktiviranja zdravnikov za pomoč pri zdravljenju bolnikov s covidom je Janša dejal, da so rešitve predstavljene, tudi načrt je bil predstavljen vnaprej. Dodal pa je, da v Sloveniji pogreša to, da bi politika stopila skupaj. »V DZ je opozicija glasovala proti vsem ukrepom, ki so logični in jih sprejemajo povsod po svetu.« Möderndorfer mu je pri tem odgovoril, da bo opozicija vedno podprla dobre predloge, bo pa proti temu, da se »v imenu covida zaničuje znanstveno in kulturno delo«.