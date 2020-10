Čistilki 16 jurjev plače, šoferju 23

Seznam rekorderjev po mesečnih izplačilih v javnem sektorju najbolj pogosto polnijo zdravniki. V manjšini se pojavljajo direktorji iz nezdravstvenih dejavnosti, piloti Slovenske vojske, kakšen sodnik, vsake toliko časa pa iz seznama zaštrli kakšno delovno mesto, ki navadno sodi v plačilne razrede okoli minimalne plače. Občasno izstopajo tudi gromozanska izplačila, za katera se vprašamo, ali so morebiti po pomoti dodali kakšno ničlo preveč (ne bi bilo prvič, da bi se to zgodilo).Pred dnevi smo v roke dobili najbolj sveže podatke o 50 najvišjih (bruto) izplačilih v javnem sektorju od marca do junija. V teh štirih mesecih je ...