Jelinčič še enkrat udaril po ‘maminih sinčkih‘

Predsednik SNS in poslanecje pojasnil ozadje posnetka, ki se je pojavil na spletnem omrežju in dvignil nemalo prahu z neizbranimi, za študente žaljivimi in na trenutek vulgarnimi izjavami o 'glupem narodu' in 'delomrznežih', ki jih je Jelinčič izrekel na javnem kraju v sicer zasebnem pogovoru na predvečer dneva državnosti v eni od ljubljanskih kavarn, ko je kramljal zinJelinčič svojih izjav ne obžaluje in je danes ponovil, da stoji za svojimi besedami in da se mu ne zdi prav, da so pomoč v vrednosti 150 evrov dobili tisti študenti, ki ne delajo oziroma ki »visijo na mamičinih hladilnikih in se čohajo po riti,« je povedal v izjavi, ki jo je objavil na facebooku.Kot pravi, je z izjavo »Naš denar so dobili«, mislil na to, da so denar dobili »od tistih, ki delamo in ki plačujemo davke. Dali smo ga tistim, ki ne delajo.« Jelinčič ne odstopa niti od tega, »da je narod butast. Če ne bi bil butast, bi SNS imela več v parlamentu in bi sestavljali vlado,« je svoje razmišljanje novinarju 24ur pojasnil Jelinčič.Preberite tudi: Jelinčič za omizjem z znanima politikoma: Narod je glup (VIDEO) Meni, da je bilo v času koronakrize socialnih podpor preveč in da so bile razdeljene na napačne naslove. Poleg študentskih nakazil, za katere meni, da so si jih zaslužili le tisti, »ki si služijo za svoj lastni kruh in ne tisti mamini sinčki, ki cvilijo in jokajo okoli parlamenta«, se je obregnil tudi ob turistične bone, za katere meni, da ni prav, da so jih dobili »umetniki, ki krožijo okoli parlamenta in dobivajo 'fajn' plačo. Se slačijo in kažejo pred ministrstvom.«Jelinčič je še pojasnil, da ni vedel, da ga je ob debati ob pijači snemala kamera. »Šlo je za tajno snemanje in je kaznivo dejanje. Vložili smo kazensko prijavo, ker že vemo, kdo je to naredil,« je pojasnil Jelinčič. Pravi, da je šlo za običajno debato ob pijači, »kjer se izreče marsikaj«. Avtor posnetka je novinar TopnewsaAvtor posnetka je morda kršil 149. člena KZ: »Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegove privolitve in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost, ali kdor takšno snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji takšen posnetek prikazuje ali ji kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.«