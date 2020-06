Jelinčič za omizjem z znanima politikoma: Narod je glup (VIDEO)

Na spletu se je pojavil videoposnetek, na katerem prvak Slovenske nacionalne strankesedi za omizjem v družbi, v kateri sta med drugim nekdanji zunanji ministerter nekdanji minister brez resorja in zapornik, ter razlaga, kaj si misli o ljudeh ter tudi o ukrepih, ki jih je za zajezitev gospodarskih in socialnih posledic epidemije novega koronavirusa sprejela vladaPrepis pogovora z videoposnetka objavljamo:»Narod je glup. Napaka je bila, ker je dobil denar narod. Narobe je bilo to, narobe,« je na posnetku slišati Zmaga Jelinčiča, ki ima na vratu opornico po nedavni prometni nesreči.»Kateri denar?« ga vpraša Rupel, ki na posnetku sedi poleg prvaka SNS.»Naš denar so dobili, folk je dobil denar.«»A zdajle od korone?« je zanimalo Rupla.»Delomrzneži so dobili denar. Denar od korone, potem pa še vsak ....« je odgovoril Jelinčič.»Ah, tega ni tako veliko,« je menil Rupel.»Lej, vsak 'kurčevi' študent je dobil 150 evrov, kar tako. Oni, ki ne delajo, so dobili, mislim, da 200 evrov, tisti, ki so že tako na sociali. Potem je pa dobil še vsak 200 evrov tistih bonov,« razlaga Jelinčič.»Pa to ipak ...« (nerazločno) komentira Rupel.»Ja, ker so navajeni, je v smehu dejal Jelinčič.Videoposnetek je delil raper, ki je Jelinčiča pozval, naj razloži, zakaj:1. Je slovenski narod neumen (glup)?2. Je to vaš denar, kdo ste vi in kdo mi (narod)?3. Žalite študente?Spomnimo: po proslavi ob dnevu državnosti se je Jelinčič oglasil, ko je Zlatko z megafonom vstopil na varovano območje na Kongresnem trgu, od koder so ga pregnali varnostniki . Jelinčič je med drugim Zlatka označil za sumljiv subjekt ter zapisal, da bi morali zaradi incidenta zamenjati celotno varnostno službo in »subverzivne elemente v policiji«, češ da dogodek meče slabo luč na Slovenijo, ki bo naslednje leto predsedovala EU.