Janšo grabi panika ob odhodih iz SDS? Poglejte, kako je obračunal z Logarjem, očita mu tudi krajo

Poročali smo že, da je Anže Logar, ki je izstopil iz SDS, razkril ime nove stranke, ki bo ustanovljena že sredi novembra. Povedal je, da se bo imenovala Demokrati.

Janša popenil zaradi imena stanke

To razkritje pa ni dobro sprejel Logarjev bivši politični šef. Janez Janša je tako udaril po samostojnem poslancu: »Najprej volivcem in SDS ukradeš mandat, nato pa še ime. Govoriš pa o spoštovanju in sodelovanju?«.

A ni se ustavil zgolj pri tem, v drugi objavi na omrežju X, ko je odgovarjal bivšemu ministru Mateju Lahovniku, je še pridal: »Edini cilj je škoditi SDS. Večjih ambicij ni. Zato ta izbira imena. Da naredi zmedo med volivci.«

Je pa prvak SDS nato še pojasnil, da je uradno registrirano ime stranke SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA s skrajšanim imenom Slovenski DEMOKRATI. V Sloveniji ni dovoljeno registrirati stranke z imenom, ki je praktično enako imenu že obstoječe stranke, je še poudaril.